جامعة بنها تحصد 12 ميدالية فى بطولة ذوى الاحتياجات الخاصة بالإسكندرية

حققت جامعة بنها إنجازًا رياضيًا جديدًا وحصدت 12 ميدالية متنوعة فى بطولة ذوي الاحتياجات الخاصة للجامعات المصرية بالإسكندرية منها ٣ ذهبية و2 فضية و7 برونزية.



وكانت وزارة الشباب والرياضة قد نظمت البطولة تحت شعار "الإعاقة .. منحة لا محنة" بالتعاون مع وزارة التعليم العالي وتختتم أعمالها غدا بالمدينة الشبابية بالإسكندرية وشارك فيها 22 جامعة مصرية.



ومن جانبه أشاد الدكتور حسين المغربى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها بما حققه طلاب الجامعة من ذوي القدرات الخاصة من نتائج متميزة خلال فعاليات البطولة.



ووجه الدكتور المغربى التهنئة لطلاب الجامعة الفائزين فى أنشطة البطولة المختلفة، مؤكدا أن الجامعة تعمل على تقديم الدعم والرعاية لأبنائها من الطلاب خاصة من متحدى الإعاقة لما يمثلونه من قدوة لزملائهم الأصحاء من الطلاب.



فيما أكد الدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية، أن الجامعة تولي أهمية كبيرة لمشاركة الطلاب في البطولات الرياضية والثقافية والفنية لإعلاء قيم التنافس الشريف بين الطلاب، وتعمل على توفير كافة السبل التي تضمن لهم التفوق العلمى والرياضى والاجتماعي والثقافي.



وقال الدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب، إن الطالب إسلام فارس قد حصل على ميدالية ذهبية فى مسابقة ١٠٠متر كرسي متحرك وميدالية فضية فى دفع الجلة كما فاز الطالب ابراهيم بركات بعدد ٢ ميدالية ذهبية فى دفع الجلة و100متر وفازت الطالبة حنان مصطفى بميدالية فضية فى مسابقة دفع الجلة



كما فاز الطلاب ايمان شعبان ومحمود سمير الجندى و شهاب ياسر ومحمد حمدى وهيثم سعيد وسارة عربى بعدد 7 ميداليات برونزية فى مسابقات البطولة.

