محسن صلاح: استثمار الدولة بالبنية التحتية يجذب الاستثمار الأجنبي

قال المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، إن اتجاه الدولة نحو طرح سلسلة ضخمة من المشروعات القومية خلال السنوات الماضية ساهم في إعادة إحياء سوق الإنشاءات وإنهاء جزء كبير من أزماته المتعلقة بالركود.
وأضاف خلال المؤتمر الاقتصادي الثالث للأهرام الاقتصادي، أن المشروعات القومية ستساهم في إنهاء الأزمات والمشكلات التي تعانى منها القاهرة حالياً وذلك بعد تفريغ القاهرة من مقرات الوزارات والهيئات الحكومية ونقلها إلى العاصمة الجديدة، فضلاً عن طرح مجموعة متنوعة من المشروعات السكنية التى ستساهم في تلبية احتياجات السوق المتزايدة نحو الوحدات السكنية والتى ستخاطب كافة الشرائح السكنية المتنوعة.