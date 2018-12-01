محسن صلاح: استثمار الدولة بالبنية التحتية يجذب الاستثمار الأجنبي

قال المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، إن اتجاه الدولة نحو طرح سلسلة ضخمة من المشروعات القومية خلال السنوات الماضية ساهم في إعادة إحياء سوق الإنشاءات وإنهاء جزء كبير من أزماته المتعلقة بالركود.



