رئيس اتحاد طلاب عين شمس: الأنشطة الطلابية تؤهلنا لسوق العمل

قالت نيفين أكرم، نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، إن الأنشطة الطلابية لا تعطل طلاب الجامعة عن مهامهم الدراسية، حال تنظيمهم الوقت.



وتابعت أكرم خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد « كان هناك إقبال كثيف في انتخابات اتحاد الطلاب»، مشيرة إلى أن الأنشطة الطلابية تعد تأهيلا لسوق العمل.



وقال محمد جمال، أمين مساعدة اللجنة الفنية العليا بجامعة عين شمس، إنه يحرص على التفريق بين المنافسة في الانتخابات الطلابية وعلاقة الصداقة مع زملائه، معلقًا «الأهم بالنسبة لي هو الحفاظ على المصلحة العامة.

