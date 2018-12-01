ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

رئيس اتحاد طلاب عين شمس: الأنشطة الطلابية تؤهلنا لسوق العمل

السبت 01/ديسمبر/2018 - 08:22 م
صدى البلد
حمزة شعيب
قالت نيفين أكرم، نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، إن الأنشطة الطلابية لا تعطل طلاب الجامعة عن مهامهم الدراسية، حال تنظيمهم الوقت.

وتابعت أكرم خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد « كان هناك إقبال كثيف في انتخابات اتحاد الطلاب»، مشيرة إلى أن الأنشطة الطلابية تعد تأهيلا لسوق العمل.

وقال محمد جمال، أمين مساعدة اللجنة الفنية العليا بجامعة عين شمس، إنه يحرص على التفريق بين المنافسة في الانتخابات الطلابية وعلاقة الصداقة مع زملائه، معلقًا «الأهم بالنسبة لي هو الحفاظ على المصلحة العامة.
loading...

ترشيحاتنا

مفاجأه جديدة في أزمة مهدي عبيد حكم مباراة الأهلي والترجي

يوفنتوس يتقدم على فيورنتينا بهدف في الشوط الأول ..فيديو

شاهد .. إنقلاب عربة محملة بجنود قوات خاصة سعودية خلال عرض عسكري

شاهد.. الأهلي يباغت بتروجيت بهدف مبكر عن طريق أحمد الشيخ

قصة القبض على سامية جمال بتهمة سرقة الورد

وزيرة فرنسية: جماعات متطرفة تسيطر على مظاهرات باريس

السر في النعناع.. 5 نصائح لمرضى القولون العصبي

3 ديسمبر.. تجديد حبس بلطجية الشروع في قتل ضابط وحيازة أسلحة بيضاء بالمقطم

كيف أصبح ماكرون مكروها من فقراء فرنسا ..فيديو

الداخلية الفرنسية: نقوم بعملية لاستعادة النظام في البلاد

وزيرة الصحة لمواطنة تشكو أسعار الأدوية: إحنا أحسن من اللي معندوش بلد.. فيديو

نفقة وملابس كمان.. للطلاق فوائد أخرى ليست الشقة وحدها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفار نائباً عن وزير الشباب في حفل ختام بارالمبياد الجامعات بالإسكندرية.. صور

الغوغاء يحرقون أشهر متاحف باريس.. صور

اللون الفوشيا يزيد من أناقتك في الشتاء.. صور

شاهد .. إطلالة ملك قورة خلال عقد قران شقيقتها

وزير النقل يفاجئ طلاب المدرسة الفنية الصناعية بمعهد وردان.. صور

فيديو

سفير اليابان بالقاهرة يشارك تلاميذ مدرسة العبور في نظافة أحد الفصول.. فيديو
التعادل الإيجابي 2-2 يحسم الشوط الأول من مواجهة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون
الشيخ يفك نحس الأهلي ويقوده للفوز على بتروجيت ..فيديو
هواوي العالمية تربط الابتكار بالتكنولوجيا في السوق المصرية.. فيديو
يوفنتوس يتقدم على فيورنتينا بهدف في الشوط الأول ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟