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اقتصاد

مواعيد تسليم 8 عمارات بمشروع دار مصر فى القاهرة الجديدة

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 04:53 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آمنة عبدالعظيم
أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم الدفعة السادسة من الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، للفائزين بها، بمنطقة القرنفل بالمدينة، وذلك ابتداءً اليوم الأحد.

وقال المهندس عادل النجار،إنه سيتم تسليم 8 عمارات بمنطقة شمال القرنفل (كود رقم 111)، أرقام (79 – 80 – 81 – 82 – 87 – 89 – 96 – 97)،لافتا إلى أنه تم التواصل مع بنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإرسال خطابات للحاجزين، وإخطارهم بموعد بدء التسليم، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح المهندس عادل النجار أنه على المواطن الفائز بالوحدة أن يتوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز المدينة بخطاب البنك وتسليمه بأرشيف رئيس الجهاز، واستلام صورة من الخطاب والتوجه بها لمبنى العاملين بالخارج لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.
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