3 ديسمبر.. تجديد حبس بلطجية الشروع في قتل ضابط وحيازة أسلحة بيضاء بالمقطم

حدّدت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام للنيابات الكلية، جلسة 3 ديسمبر، لنظر تجديد حبس 3 متهمين بينهم مسجلان، على ذمة التحقيقات في إطلاق النيران على سائق بسبب خلاف حول ركن السيارة.





كانت النيابة قررت في وقت سابق إخلاء سبيل ضابط مباحث الأموال العامة أطلق النيران على سائق بقصد الدفاع عن النفس وحبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.





ووجهت النيابة تهم الشروع في قتل وحيازة أسلحة بيضاء بدون ترخيص أو مسوغ قانوني للمتهمين.





واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان حول الواقعة للوقوف على ملابسات حدوثها، وكذلك الطرف المتسبب فيها.. كما قررت النيابة تشريح جثة المجني عليه، وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة.





وكان قسم شرطة المقطم قد تلقى بلاغا بنشوب مشاجرة بين مقدم بمباحث الأموال العامة وسائق للخلاف على ركنة سيارة على أثرها استعان السائق بمجموعة من البلطجية حاملين الشوم والأسلحة البيضاء وتعدوا على الضابط بالضرب مما اضطره لإخراجه سلاحه الميري وأطلق الرصاص فى الهواء،استقرت في جسد السائق ليسقط قتيلا قبل وصوله إلى المستشفى.



