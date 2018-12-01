فستان بلاستيك ومستعمل.. سارة عبدالرحمن محترفة في خطف الأنظار في المهرجانات

لفتت الفنانة سارة عبدالرحمن الأنظار إليها مؤخرا بعد طريقتها الغريبة في تسليط الضوء على قضايا البيئة وأهمية الاهتمام بها، فعادة ما يلقى الفنانون الضوء على هذه القضايا من خلال التبرع، أو التطوع، أو الدعاية للمؤسسات التي تهدف للحفاظ على البيئة، ولكن ما الجدوى من ارتداء فستان من بقايا البلاستيك، أو آخر مُستعمل ومجهول منشأه أو معرفة من ارتداه من قبل؟
ولاقت الفنانة المصرية الشابة سارة عبدالرحمن تشجيعا هائلا بعدما ألقت الضوء على قضايا البيئة في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية، ففي الوقت الذي يبحث فيه الفنانون والفنانات على أحدث الأزياء والفساتين، قامت سارة بارتداء فستانا مُصنع من 30 كيس بلاستيك مُعاد تدويره.
ولاقت الفنانة المصرية الشابة سارة عبدالرحمن تشجيعا هائلا بعدما ألقت الضوء على قضايا البيئة في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية، ففي الوقت الذي يبحث فيه الفنانون والفنانات على أحدث الأزياء والفساتين، قامت سارة بارتداء فستانا مُصنع من 30 كيس بلاستيك مُعاد تدويره.
قالت سارة : "أنا بوزع اللي مش بستخدمه، مش بشتري غير اللي محتاجاه، ولو اشتريت اشتري مستعمل، مش حاجة متصنعة جديد اتصرف عليها فلوس كتير وصنعها عمال في ظروف غير آدمية".
قالت سارة : "أنا بوزع اللي مش بستخدمه، مش بشتري غير اللي محتاجاه، ولو اشتريت اشتري مستعمل، مش حاجة متصنعة جديد اتصرف عليها فلوس كتير وصنعها عمال في ظروف غير آدمية".
ولكن فسر آخرون أن معظم البراندات والأزياء الغالية تُصنع خاماتها الأساسية في دول فقيرة جدا وبأقل مكسب لهم، أما كون الفستان صديق للبيئة لأنه مستعمل، بأنه سيتم ارتدائه أكثر من مرة وبالتالي المواد التي من الممكن أن تكون مُضرة للبيئة لن يتم إنتاجها بنفس الكمية.