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فستان بلاستيك ومستعمل.. سارة عبدالرحمن محترفة في خطف الأنظار في المهرجانات

السبت 01/ديسمبر/2018 - 08:39 م
سارة عبدالرحمن
سارة عبدالرحمن
أماني إبراهيم
لفتت الفنانة سارة عبدالرحمن الأنظار إليها مؤخرا بعد طريقتها الغريبة في تسليط الضوء على قضايا البيئة وأهمية الاهتمام بها، فعادة ما يلقى الفنانون الضوء على هذه القضايا من خلال التبرع، أو التطوع، أو الدعاية للمؤسسات التي تهدف للحفاظ على البيئة، ولكن ما الجدوى من ارتداء فستان من بقايا البلاستيك، أو آخر مُستعمل ومجهول منشأه أو معرفة من ارتداه من قبل؟

ولاقت الفنانة المصرية الشابة سارة عبدالرحمن تشجيعا هائلا بعدما ألقت الضوء على قضايا البيئة في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية، ففي الوقت الذي يبحث فيه الفنانون والفنانات على أحدث الأزياء والفساتين، قامت سارة بارتداء فستانا مُصنع من 30 كيس بلاستيك مُعاد تدويره.

فستان بلاستيك ومستعمل..
ونشرت سارة هذه التجربة على حسابها الشخصي على موقع الفيسبوك، وأوضحت فكرة ارتدائها هذه القطعة المصنعة من البلاستيك وشجعت متابعيها لتطبيق هذه الفكرة، ولكن كانت التعليقات سلبية، فارتداء ملابس صلبة غير مرنة ليس أمرا سهلا سوى لصاحبات القوام المثالي.

فستان بلاستيك ومستعمل..
فضلا عن المنظر غير الشائع لارتداء ملابس من البلاستيك، وصعوبة ارتدائه في فصول الصيف، ولكن سارة أشارت وقتها إلى الشركة الشبابية التي تعمل في مجال إعادة تدوير المخلفات تقدم الكثير من مواد أخرى مُعاد تدويرها وقد تكون أكثر نفعا من ملابس مُصنعة من البلاستيك.

فستان بلاستيك ومستعمل..
وحضرت سارة مؤخرا مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الاربعين، عن فيلمها "ليل خارجي"، وظهرت بإطلالة بسيطة حيث ارتدت فستان أزرق اللون، طويل، ولكن الغريب أنها نشرت أيضا تجربتها عن شراء هذا الفستان، فهي لم تعتمد على ستايلست أو أي دور أزياء، بل اشترته من سوق للملابس المستعملة.

فستان بلاستيك ومستعمل..
سعر هذا الفستان 370 جنيها من سوق "وكالة البلح" ، وفسرت سارة اختيارها له كنوع من أنواع تقليل الاستهلاك للأغراض الشخصية للمحافظة على البيئة، ولكن كيف سيحافظ فستان مستعمل على البيئة !

قالت سارة : "أنا بوزع اللي مش بستخدمه، مش بشتري غير اللي محتاجاه، ولو اشتريت اشتري مستعمل، مش حاجة متصنعة جديد اتصرف عليها فلوس كتير وصنعها عمال في ظروف غير آدمية".

فستان بلاستيك ومستعمل..
سعر هذا الفستان 370 جنيه من سوق "وكالة البلح" ، وفسرت سارة اختيارها له كنوع من أنواع تقليل الاستهلاك للأغراض الشخصية للمحافظة على البيئة، ولكن كيف سيحافظ فستانا مستعملا على البيئة !

قالت سارة : "أنا بوزع اللي مش بستخدمه، مش بشتري غير اللي محتاجاه، ولو اشتريت اشتري مستعمل، مش حاجة متصنعة جديد اتصرف عليها فلوس كتير وصنعها عمال في ظروف غير آدمية".

فستان بلاستيك ومستعمل..
ولكن ظهر تناقض سارة في السطر الأخير مما نشرته، عندما وجهت الشكر لأحد أشهر مصففي الشعر في مصر، مما جعل متابعوها يهاجموها "يعني بتوفري في تمن الفستان، ومن ناحية تانية عملتي شعرك عند أغلى كوافير في مصر؟".

ولكن فسر آخرون أن معظم البراندات والأزياء الغالية تُصنع خاماتها الأساسية في دول فقيرة جدا وبأقل مكسب لهم، أما كون الفستان صديق للبيئة لأنه مستعمل، بأنه سيتم ارتدائه أكثر من مرة وبالتالي المواد التي من الممكن أن تكون مُضرة للبيئة لن يتم إنتاجها بنفس الكمية.
فستان بلاستيك ومستعمل.. سارة عبدالرحمن محترفة في خطف الأنظار في المهرجانات
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