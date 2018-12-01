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صلاح حسب الله: رئيس البرلمان تواصل مع نظيره الإيطالي بعد تصريحاته عن تعليق العلاقات

السبت 01/ديسمبر/2018 - 08:38 م
صلاح حسب الله، المتحدث
صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي لمجلس النواب
محمد القاضي
علّق صلاح حسب الله المتحدث الرسمي لمجلس النواب، علي قرار مجلس النواب الإيطالي بتعليق العلاقات الدبلوماسية مع نظيره المصري، قائلاً: "العلاقات بين مصر وإيطاليا وطيدة وليست وليدة اليوم".

وأضاف "حسب الله"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، أن مصر حريصة أكثر من إيطاليا علي كشف هوية قاتل الطالب "ريجيني".

وأوضح "حسب الله"، أنه ليس من مصلحة مصر أن تخفي قاتل "ريجيني"، لافتًا إلى أن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب تواصل مع البرلمان الإيطالي لمعرفة سبب اتخاذ هذا القرار حتى يتم تجاوز هذه المشكلة.

وقال "حسب الله": "مصر وإيطاليا يجب أن يكون لديهم الركازة في تجاوز هذا المطب الصناعي، فجميع المؤسسات المصرية تتعاون علي أفضل ما يكون مع الجانب الإيطالي للكشف عن مرتكب الجريمة".

كان "روبيرتو فيكو" رئيس مجلس النواب الإيطالي، أشار في تصريحات له إلى تعليق العلاقات البرلمانية مع مجلس النواب المصري حتى انتهاء التحقيقات الجارية في قضية مقتل "جوليو ريجيني".
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