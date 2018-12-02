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مرأة

لعلاج النسيان لدى الأطفال.. كوب من هذا المشروب يقوى الذاكرة

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 06:49 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تتحير أغلب الأمهات فى التغذية الصحيحة حول تقوية الذاكرة لدى أطفالها ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك أعطاء طفلك كوب من هذا المشروب الفعال ، لرفع معدل الذكاء لديه وتقوية الذاكرة وإمداده بالطاقة.

قدمت الشيف هالة فهمي، خلال حلقة، اليوم السبت، من برنامجها «سفرة وطبلية» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أسهل طريقة لتحضير مشروب اللبن بجوز الهند لتقوية الذاكرة.

وعرضت الشيف هالة المقادير وكانت:"3 أكواب لبن مثلج – كوب جوز هند – نصف كوب ماء مثلج – نصف كوب سكر – 2 ملعقة كبيرة كريم شانتيه بودر – نصف ملعقة صغيرة روح جوز هند".

طريقة التحضير:
يضرب جميع المكونات فى الخلاط ويصفى ويقدم للطفل يوميا.
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