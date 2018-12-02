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فيديوجراف| أخطر سباق للركض في عمان

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 09:00 ص
صدى البلد
إسلام عبد الهادي
انطلق سباق الركض الأول من نوعه في عمان، شارك فيه رجال ونساء بإجمالي 415 رياضيا من 57 دولة مختلفة.

مسافة السباق بلغت 137 كم، وشمل الركض والتسلق مسافة 7800 مترا، وتخطي الحواجز الطبيعية، واختراق الوديان الصخرية.

بعد يوم كامل من الركض المتواصل، تمكن السويسريين جايسون شبلر ودييجو بازوس من اجتياز السباق، وعبرا خط النهاية في 20 ساعة و45 دقيقة، بينما تمكنت الفرنسية آنا ماري من حصد المركز الأول على السيدات، في زمن 26 ساعة و20 دقيقة.
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