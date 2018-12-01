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رياضة

الأهلي يصعد للمركز الـ 16 في الدوري من بوابة بتروجت .. تعرف على مواجهات ديسمبر

السبت 01/ديسمبر/2018 - 08:36 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي على منافسه بتروجت بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة للمارد الأحمر.

وأضاف المارد الأحمر بعد هذا الفوز ثلاث نقاط إلى رصيده صعد بها إلى المركز السادس عشر في الترتيب العام للدوري الممتاز الذي يتصدره الزمالك برصيد 32 نقطة.

وفي هذا التقرير يرصد لكم موقع صدى البلد الإخباري مباريات الأهلي في ديسمبر:"

- 5 ديسمبر الأهلي vs الجونة.
- 9 ديسمبر الأهلي vs طلائع الجيش.
- 17 ديسمبر الأهلي vs النجوم.
- 26 الأهلي vs الداخلية.
- 30 الأهلي vs إنبي.

بخلاف مواجهتي الزمالك والإسماعيلي التي تم تأجيلهما بسبب مشاركة هذه الأندية في بطولات أفريقية.
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