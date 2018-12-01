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منسق حملة فيروس سي بالإسماعيلية: جاهزون لإجراء المسح في 126 نقطة كشف

السبت 01/ديسمبر/2018 - 08:42 م
صدى البلد
حمزة شعيب
قالت وجدان مختار، منسق حملة القضاء على فيروس "سي" بالإسماعلية، إن المحافظة مستعدة بكافة إمكانيتها لإجراء مسح فيروس سي بالتعاون مع جامعة قناة السويس وهيئة التأمين الصحي، والمستشفيات التعليمية.

وأضاف "وجدان" خلال حوارها مع مراسل فضائية "dmc"، أن الحملة لديها 388 فرقة بجملة 1014 فرد، خلاف بعض الشباب المتطوع للعمل في هذه الحملة دون أي أجر.

ونوهت إلى أن المحافظة بها 126 نقطة لإجراء مسح فيروس سي والأمراض غير السارية موزعة على 13 مستشفى و37 مركز شباب، خلاف بعض الفرق المتنقلة في مزارع السمك والتجمعات الغير سكنية.
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