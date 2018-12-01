أكاديمي: قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين مجرد توصيات.. فيديو

قال أستاذ القانون الدولي في جامعة القدس، حنا عيسى، إن القرارات التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لصالح القضية الفلسطينية، ومن أبرزها قرارٌ خاص يتعلق بالقدس المحتلة، تصدر سنويًا، مشيرا إلى أن المُلفت للنظر هو أن نسبة التصويت لم تكن على المستوى المطلوب الذي كان في السنوات السابقة، مؤكدا أنه يجب أخذ الحيطة والحذر في هذا الاتجاه.





وأضاف "عيسى" خلال لقاء له على فضائية "الغد" الاخبارية، مع الإعلامية هبة الغمراوي، أن تلك القرارات هي تأكيد على رأي عام دولي، وأنها مجرد توصيات لا تقدم جديداً، إلا أنها تؤكد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.



