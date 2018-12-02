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مرأة

الكشف عن وصفة غريبة للقضاء على الصلع

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 06:50 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يبحث الكثير من الرجال عن أفضل أنواع العلاج التى يمكن أن تُنهى مشكلة الصلع، فإذا كنت من ضمن هؤلاء، يمكنك أن تجرب هذه الوصفة الفعالة.

ووفقا لما نشره موقع "بولد سكاي" الهندى، فإن التعرّف على الممارسات الغريبة الهندية القديمة ستترك الكثير من الأشخاص في حالة صدمة، حيث أكد الموقع أن "هناك مجموعة من الأشخاص فى الهند لا يزالون يستخدمون بول البقر لعلاج تساقط الشعر. ويعتقدون أن البول المستخدم في علاج تساقط الشعر أو الصلع، يجب أن يستخدم من بقرة عذراء".

وجاء بالموقع أيضا أنه "من المفترض أن يتم جمع البول والسكر قبل شروق الشمس. ولتسهيل الأمور، أنتجت شركة هندية مشروبا غازيا يحتوي على 5٪ من بول البقر.
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