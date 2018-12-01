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ديني

شعبان الشاعر: مبادرة لم الشمل عقدت العشرات من مجالس الصلح بين المسلمين والمسيحيين

السبت 01/ديسمبر/2018 - 08:45 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال شعبان الشاعر مؤسس مبادرة " لم الشمل" للصلح بين المسلمين والمسيحيين المتخاصمين في محافظة المنيا بصعيد مصر، إن المبادرة عقد عشرات مجالس الصلح بين المسلمين والمسيحيين بالمحافظة ، مشيرا إلى أن المبادرة تسعى للوحدة بين نسيجي الأمة مسلمين ومسيحيين ، ويتعاون الكثير من عمد ومشايخ قرى المحافظة في إنهاء الخصومات.

وأضاف الشاعر في تصريحات لـ "صدى البلد" أن "لم الشمل" هى مبادرة أهلية لرصد أسباب المشاكل التي تؤجج الفتن والعمل على حلها والقضاء عليها وخلق جو من الألفة والأخوة بين المسلمين والمسيحين ، والنزول إلى أرض الواقع وعلاج المشكلات معالجة واقعية، والإصلاح بين العائلات.


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