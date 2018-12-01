الداخلية الفرنسية: نقوم بعملية لاستعادة النظام في البلاد

قال وزير الداخلية الفرنسي كريستوفر كاستنر إن المشاهد التي انتشرت خلال احتجاجات السترات الصفراء، اليوم السبت، لا يمكن تحملها.



وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "الإرادة الواضحة للاعتداء على قوات الأمن ورموز البلاد هي إهانة للجمهورية".



وأعلن الوزير دعمه للمحتجين المسالمين من الموظفين، فيما أكد متحدث باسم الوزارة أن قوات الأمن يتم استهدافها من قبل "بلطجية ومخربين"، مؤكدا أن القوات تقوم الآن بعملية لاستعادة الأمن والنظام.



ووصف المتحدث السترات الصفراء بالجماعات "المتناثرة" والمنظمة قائلا إنها تعمدت استهداف قوات الأمن في فرنسا.