وفرى فى النقدية وحضري الزبادى بالمنزل بأسهل الخطوات

تقدّم الدكتورة أماني عبد الغني أستاذ الاقتصاد المنزلي، هذه الطريقة لعمل الزبادي فى المنزل:



- المكونات لعمل الزبادى فى المنزل :

- ملعقة ملح صغيرة

- 3 أكواب حليب دافئ سبق غليه

- كوبان زبادي



- الطريقة لعمل الزبادى فى المنزل :

- نخلط جميع المكونات السابقة مع بعضها البعض

- غطي الوعاء المعدني الذي وضعتي فيه الخليط ثم لفيه بالقماش

- ضعي الوعاء في الفرن دون إشعاله

- اتركي الوعاء في وضعه لمدة 6 ساعات

- ضعيه في الثلاجة وخذي منه الكمية التي تحتاجين إليها