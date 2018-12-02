وفرى فى النقدية وحضري الزبادى بالمنزل بأسهل الخطوات

تقدّم الدكتورة أماني عبد الغني أستاذ الاقتصاد المنزلي، هذه الطريقة لعمل الزبادي فى المنزل:
- المكونات لعمل الزبادى فى المنزل :
- ملعقة ملح صغيرة
- 3 أكواب حليب دافئ سبق غليه
- كوبان زبادي
- الطريقة لعمل الزبادى فى المنزل :
- نخلط جميع المكونات السابقة مع بعضها البعض
- غطي الوعاء المعدني الذي وضعتي فيه الخليط ثم لفيه بالقماش
- ضعي الوعاء في الفرن دون إشعاله
- اتركي الوعاء في وضعه لمدة 6 ساعات
- ضعيه في الثلاجة وخذي منه الكمية التي تحتاجين إليها
- المكونات لعمل الزبادى فى المنزل :
- ملعقة ملح صغيرة
- 3 أكواب حليب دافئ سبق غليه
- كوبان زبادي
- الطريقة لعمل الزبادى فى المنزل :
- نخلط جميع المكونات السابقة مع بعضها البعض
- غطي الوعاء المعدني الذي وضعتي فيه الخليط ثم لفيه بالقماش
- ضعي الوعاء في الفرن دون إشعاله
- اتركي الوعاء في وضعه لمدة 6 ساعات
- ضعيه في الثلاجة وخذي منه الكمية التي تحتاجين إليها