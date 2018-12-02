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تعليم

التعليم توقع بروتوكولا لتدريب معلمي الابتدائية

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 12:50 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياســـمين بدوي
يشهد اليوم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حفل توقيع بروتوكول تعاون لتبنى تدريب معلمي المرحلة الابتدائية على أسس تعليم التربية الدينية، وذلك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ودار نهضة مصر للنشر.

من المقرر أن يحضر حفل توقيع البروتوكول، كل من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير التعليم الصومالي عبد الله جودح برى.

كما يحضر الحفل عدد كبير من الشخصيات العامة، الأدباء، رجال الثقافة، رجال الأعمال والاقتصاد وعدد من السفراء وكبار الإعلاميين.
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