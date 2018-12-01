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أخبار العالم

بوتفليقة ناعيا بوش الأب: ترك بصمة لا تمحى في الحياة السياسية الأمريكية

السبت 01/ديسمبر/2018 - 08:47 م
صدى البلد
أ ش أ

بعث الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة برقية تعزية اليوم /السبت/ إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب في وفاة الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب.

وقال بوتفليقة - في برقيته التي نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية مساء اليوم /السبت/ - "ببالغ الحزن والأسى، تلقيت نبأ رحيل جورج هربرت ولتر بوش، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق ورجل الدولة، الذي ترك بصمة لا تمحى في الحياة السياسية الأمريكية، وبرحيله، تفقد الولايات المتحدة الأمريكية واحدا من أبرز أعلامها السياسيين الذي نال بقوة قناعاته إعجاب واحترام الجميع عن جدارة واستحقاق".

وأضاف "إثر هذا المصاب الجلل، أتقدم إليكم ومن خلالكم إلى أسرة الفقيد وذويه، باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، بأخلص تعازي وأصدق مشاعر تعاطفي".
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