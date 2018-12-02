ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

وزير التعليم يشهد ختام الأنشطة التدريبية لرياض الأطفال..اليوم

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 12:49 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياســـمين بدوي
تنظم وزارة التربية والتعليم ، اليوم الأحد القادم اللقاء الختامي للأنشطة التدريبية والمتابعة لمرحلة رياض الأطفال ، تحت رعاية وحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور حسن فارس رئيس اللجنة التنفيذية العليا للتعلم بالصفوف الاولى.

وسيشهد هذا اللقاء ، عرض ومناقشة النجاحات، والتحديات والدروس المستفادة والمتحققة خلال تنفيذ أنشطة رياض الأطفال ب (24) محافظة، ومناقشة آليات استمرارية هذه النجاحات.

ومن المقرر أن يتم هذا اللقاء برعاية وحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
loading...

ترشيحاتنا

عصام عبدالفتاح يفتح النار على الأهلي بعد هجوم مدير الكرة

حسام عاشور .. الإصابة العاشرة في صفوف الأهلي

الأرصاد تفجر مفاجأة حول موسم الشتاء وموعد سقوط الأمطارة الغزيرة.. فيديو

مي حلمي توضح تطورات علاقتها وأزمتها مع محمد رشاد

مدير مكتب الأهرام بباريس: أشك أن يتجاوز ماكرون مظاهرات السترات الصفراء

ضعى الأرز المطحون على بشرتك لمدة 25 دقيقة ولاحظى ماذا سيحدث

تفاصيل إخلاء سبيل ضابط وحبس ٣ بلطجية في إطلاق النار على سائق بالمقطم

صلاح يخرج عن صمته و يكشف عن حلمه ومصيره مع ليفربول

الغوغاء يحرقون أشهر متاحف باريس.. صور

الأهلي يصعد للمركز الـ 16 في الدوري من بوابة بتروجت .. تعرف على مواجهات ديسمبر

رجيم سريع لحرق الدهون فى 7 أيام فقط

الحكم يحرم بتروجيت من هدف التعادل أمام الأهلي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس

السعودية تشهد أول قداس علي أرضها في التاريخ..صور

عمرو دياب ينقذ معجبًا من بطش البودي جارد.. صور

الغوغاء يحرقون أشهر متاحف باريس.. صور

سفارة رومانيا تنظم حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني .. صور

فيديو

فيديوجراف| كارلوس غصن المنقذ في قفص الاتهام
تركي آل الشيخ: إيقاف رئيس الزمالك أفاد النادي الأبيض ..فيديو
تركي آل الشيخ يتحدث عن علاقته بمحمود الخطيب ..فيديو
آل الشيخ يكشف مفاجأة عن استضافة مصر أمم أفريقيا 2019 .. فيديو
ماجد المصري يحتفل بشبكة ابنته ماهيتاب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟