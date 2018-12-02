وزير التعليم يشهد ختام الأنشطة التدريبية لرياض الأطفال..اليوم

تنظم وزارة التربية والتعليم ، اليوم الأحد القادم اللقاء الختامي للأنشطة التدريبية والمتابعة لمرحلة رياض الأطفال ، تحت رعاية وحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور حسن فارس رئيس اللجنة التنفيذية العليا للتعلم بالصفوف الاولى.



وسيشهد هذا اللقاء ، عرض ومناقشة النجاحات، والتحديات والدروس المستفادة والمتحققة خلال تنفيذ أنشطة رياض الأطفال ب (24) محافظة، ومناقشة آليات استمرارية هذه النجاحات.



ومن المقرر أن يتم هذا اللقاء برعاية وحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.