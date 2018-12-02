انطلاق المؤتمر الدولي السادس بجامعة القاهرة بحضور وزير الآثار..اليوم

يشهد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور خالد العناني وزير الآثار، اليوم، فعاليات المؤتمر الدولي السادس لكلية الآثار بجامعة القاهرة، الذى تنظمه بعنوان " الآثار والتراث .. الأصالة والمخاطر والتحديات"، وتستمر فعالياته علي مدار ثلاثة أيام بالكلية.





واوضحت جامعة القاهرة فى بيان لها ان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صرح أن أعمال المؤتمر تأتى ضمن استراتيجية الجامعة فى مجال البحث العلمى، ومن بينها تفعيل خطة الدراسات العليا والبحث العلمى لتستهدف ربط البحوث العلمية فى الجامعة بالتنمية وحل المشكلات المجتمعية، وربطها بالقضايا التي تعتمد على تحليل الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والفكري بالوطن، مضيفأ أن التراث والآثار على أولويات أجندة الجامعة، بوصفهما ركن من أركان الهوية المصرية والروح المتجسدة في التاريخ المصري تعبيرآ عن الشخصية المصرية.



