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تعليم

انطلاق المؤتمر الدولي السادس بجامعة القاهرة بحضور وزير الآثار..اليوم

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 12:46 ص
صدى البلد
ياسمين سامي
يشهد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور خالد العناني وزير الآثار، اليوم، فعاليات المؤتمر الدولي السادس لكلية الآثار بجامعة القاهرة، الذى تنظمه بعنوان " الآثار والتراث .. الأصالة والمخاطر والتحديات"، وتستمر فعالياته علي مدار ثلاثة أيام بالكلية.

واوضحت جامعة القاهرة فى بيان لها ان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صرح أن أعمال المؤتمر تأتى ضمن استراتيجية الجامعة فى مجال البحث العلمى، ومن بينها تفعيل خطة الدراسات العليا والبحث العلمى لتستهدف ربط البحوث العلمية فى الجامعة بالتنمية وحل المشكلات المجتمعية، وربطها بالقضايا التي تعتمد على تحليل الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والفكري بالوطن، مضيفأ أن التراث والآثار على أولويات أجندة الجامعة، بوصفهما ركن من أركان الهوية المصرية والروح المتجسدة في التاريخ المصري تعبيرآ عن الشخصية المصرية.

وأشار الدكتور جمعة عبد المقصود عميد الكلية، أن أعمال الموتمر تتناول علي مدار الثلاثة أيام، عددًا من المحاور من أبرزها، القيم التاريخية للمواقع الأثرية والتراثية منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الإسلامى، والآثار والفنون والحضارة منذ أقدم العصور وحتى العصر الإسلامي، ومواقع المحميات الطبيعية وسبل حمايتها ودورها في التنشيط السياحي، والتغيرات البيئية وتأثيرها على التراث العمرانى، والمخاطر والمهددات للمواقع الأثرية ومقتنيات المتاحف، والاتجاهات الحديثة في إدارة التراث العمراني، والتنقيب والإتجار غير المشروع وطرق مكافحته، نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها في مجال الآثار، وتطبيقات النانو في مجال ترميم وصيانة الآثار.
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