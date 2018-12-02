ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

بدء عرض مسرحية حارة الشحاذين على مسرح جامعة القاهرة ..اليوم

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 04:26 ص
صدى البلد
ياسمين سامي
أعلنت كلية التمريض بجامعة القاهرة ، أنه سيبدأ اليوم عرض مسرحية "حارة الشحاذين" على خشبة مسرح المدينة الجامعية ، وذلك ضمن فعاليات مهرجان المسرح للعروض القصيرة بجامعة القاهرة.

وأوضح أحمد السيسي مخرج المسرحية فى تصريح خاص ل "صدى البلد" أنه من المقرر أن يحضر العرض اليوم ، أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية وذويهم ، متمنيًا أن يحصل هذا العرض المسرحي على المركز الأول بالمهرجان

يذكر ان الدكتور محمد عثمان الخشت، قد أشار إلى أهمية المسرح في الإرتقاء بالإنسان ثقافيًا وفكريًا، موضحًا الاهتمام الذي توليه الجامعة بالمسرح الجامعي، حيث أن لدي الجامعة عددًا من المسارح مزودة بالمعدات الفنية اللازمة للنشاط المسرحي.
loading...

ترشيحاتنا

حيلة تخلصك من دوالى الساقين فى 10 دقائق

مي حلمي توضح تطورات علاقتها وأزمتها مع محمد رشاد

العثور على جثة قائد القوات البحرية الأمريكية بالشرق الأوسط في البحرين

محمد فضل يرد على أنباء خروجه من الاهلي بصفقة مدوية للمارد الأحمر

عصام عبدالفتاح يفتح النار على الأهلي بعد هجوم مدير الكرة

قناصة فرنسا تعتلي أسطح الشانزلزيه لاصطياد السترات الصفراء.. فيديو

آل الشيخ يكشف مفاجأة عن استضافة مصر أمم أفريقيا 2019 .. فيديو

مهاجرون يعرضون أنفسهم للموت هربا من جحيم فرنسا.. صور

تركي آل الشيخ يتحدث عن نادي بيراميدز ويكشف عن اجتماعه السري مع حسام حسن.. فيديو

ننشر صور توقيع محمد محمود للاهلي في منزل حسام غالي

إغلاق قوس النصر بفرنسا بسبب احتجاجات السترات الصفراء

السعودية تشهد أول قداس علي أرضها في التاريخ..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس

السعودية تشهد أول قداس علي أرضها في التاريخ..صور

عمرو دياب ينقذ معجبًا من بطش البودي جارد.. صور

الغوغاء يحرقون أشهر متاحف باريس.. صور

سفارة رومانيا تنظم حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني .. صور

فيديو

تركي ال الشيخ: أنا محب للأهلي.. وغير راض عن وضعه الحالي.. فيديو
فيديوجراف| كارلوس غصن المنقذ في قفص الاتهام
تركي آل الشيخ: إيقاف رئيس الزمالك أفاد النادي الأبيض ..فيديو
تركي آل الشيخ يتحدث عن علاقته بمحمود الخطيب ..فيديو
آل الشيخ يكشف مفاجأة عن استضافة مصر أمم أفريقيا 2019 .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟