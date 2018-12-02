بدء عرض مسرحية حارة الشحاذين على مسرح جامعة القاهرة ..اليوم

أعلنت كلية التمريض بجامعة القاهرة ، أنه سيبدأ اليوم عرض مسرحية "حارة الشحاذين" على خشبة مسرح المدينة الجامعية ، وذلك ضمن فعاليات مهرجان المسرح للعروض القصيرة بجامعة القاهرة.



وأوضح أحمد السيسي مخرج المسرحية فى تصريح خاص ل "صدى البلد" أنه من المقرر أن يحضر العرض اليوم ، أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية وذويهم ، متمنيًا أن يحصل هذا العرض المسرحي على المركز الأول بالمهرجان



يذكر ان الدكتور محمد عثمان الخشت، قد أشار إلى أهمية المسرح في الإرتقاء بالإنسان ثقافيًا وفكريًا، موضحًا الاهتمام الذي توليه الجامعة بالمسرح الجامعي، حيث أن لدي الجامعة عددًا من المسارح مزودة بالمعدات الفنية اللازمة للنشاط المسرحي.