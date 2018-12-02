ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

قراءة الفاتحة للمتوفي بعد صلاة الجنازة

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 09:01 ص
صدى البلد
محمود ضاحي
ورد سؤال للدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية من سائل يقول: "ما حكم قراءة الفاتحة للمتوفي بعد صلاة الجنازة، وهل تعتبر بدعة؟

أجاب الدكتور شوقي علام، في فتوى له، أن قراءة الفاتحة للمتوفي بعد صلاة الجنازة أمرٌ مستحبٌّ شرعًا لِمَا فيها من خصوصيةٍ في حصول النفع للميتِ وطلب الرحمةِ والمغفرةِ له؛ حيث وردت النصوص في فضلها ونفعها، وليست من قبيل البدعة؛ بل هي في معنى الدعاء وأعم؛ لأنها تشمله مع التمجيد والثناء، وليست قراءتها بمعزلٍ عن معنى الصلاة ومضمونها؛ سواء قلنا إن صلاة الجنازة دعاءٌ أو صلاة.

وأضاف: إنَّ أمر صلاة الجنازة دائرٌ على مصلحة الميت ونفعه من جهة، وعلى تحصيل ثواب المُصلين بصلاتهم عليه ودعائهم له من جهةٍ أخرى، ولا يتعارضُ ذلك مع الأمر بالإسراع والمبادرة بدفن الميت ما دام التأخير لحاجةٍ تصبُّ في مصلحة الميت من الدعاء له وطلب الرحمة والاستغفار، وكلُّ هذه المعاني تشملها قراءة الفاتحة؛ لأنها الأفضل في هذا المقام.

وتابع: أما من يدّعي أنَّ قراءتها بدعةٌ فقد تحجَّر واسعًا وضيَّق ما وسعه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وذهل عن مقاصد الشر.
loading...

ترشيحاتنا

مصلحة الجمارك: إلغاء دعم الدولار الجمركى على هذه السلع

واردات ملابس المنطقة الحرة تهدر 5 مليارات جنيه سنويا والدولار الجمركي بـ70 قرشا

عمرو دياب يفاجئ جمهوره بأغنية جديدة فى حفل التجمع.. فيديو

إيدكس 2018 إنجاز مصري جديد.. خبير عسكري: يحمل 6 رسائل للعالم.. ودبلوماسي: العسكرية والدبلوماسية عملة واحدة لتحيا مصر.. ومساعد وزير الخارجية السابق: استمرارا للدور المصري في الدفاع عن الشرق الأوسط

حكم كشف وجه الميت أثناء الدفن

الإماراتية تهزم إعصار ديانا.. لحظات مرعبة لهبوط بوينج 777.. فيديو

فيديوجراف| أخطر سباق للركض في عمان

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون بالدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

حسام عاشور يجري أشعة لتحديد فترة غيابه عن الأهلي

وفري في النقدية وحضري «الأسيتون» في المنزل

الحدود الشرقية تجمع الرئيسين السابقين.. مبارك شاهدا ومرسي متهما

البلوك مستمر بين النجوم.. ريهام حجاج وأحمد السعدني الأحدث.. آمال ماهر تلغي متابعة أنغام.. وقطيعة إلكترونية بين غادة عادل ومطلقها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس

السعودية تشهد أول قداس علي أرضها في التاريخ..صور

عمرو دياب ينقذ معجبًا من بطش البودي جارد.. صور

الغوغاء يحرقون أشهر متاحف باريس.. صور

سفارة رومانيا تنظم حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني .. صور

فيديو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالقاهرة والمحافظات.. فيديو
فيديوجراف| أخطر سباق للركض في عمان
تركي ال الشيخ: أنا محب للأهلي.. وغير راض عن وضعه الحالي.. فيديو
فيديوجراف| كارلوس غصن المنقذ في قفص الاتهام
تركي آل الشيخ: إيقاف رئيس الزمالك أفاد النادي الأبيض ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟