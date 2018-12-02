الأولة بلدى فى ساقية الصاوى.. الاثنين

يقدم مسرح ساقية عبد المنعم الصاوى حفلًا لفريق "الأولة بلدى" يوم الاثنين 3 من ديسمبر بقاعة النهر الساعة الثامنة مساءً، يسعى الفريق لتقديم أغنيات الشيخ إمام المعروفة فى محاولة منهم لتخليد أعماله الفريدة من نوعها.
(الأوله بلدى) فريق غنائى وُلد من رحم ثورة يناير ، كمحاولة للمساهمة فى التوعية الاجتماعية والارتقاء بالذوق العام، من خلال الاهتمام بتراث الراحل العظيم الشيخ إمام عيسى، وتقديمه بجودة فنية تليق بجمال ألحانه، وبجودة وأهمية كلمات الشعراء الذين غنّى لهم.
(الأوله بلدى) فريق غنائى وُلد من رحم ثورة يناير ، كمحاولة للمساهمة فى التوعية الاجتماعية والارتقاء بالذوق العام، من خلال الاهتمام بتراث الراحل العظيم الشيخ إمام عيسى، وتقديمه بجودة فنية تليق بجمال ألحانه، وبجودة وأهمية كلمات الشعراء الذين غنّى لهم.