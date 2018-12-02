الأولة بلدى فى ساقية الصاوى.. الاثنين

يقدم مسرح ساقية عبد المنعم الصاوى حفلًا لفريق "الأولة بلدى" يوم الاثنين 3 من ديسمبر بقاعة النهر الساعة الثامنة مساءً، يسعى الفريق لتقديم أغنيات الشيخ إمام المعروفة فى محاولة منهم لتخليد أعماله الفريدة من نوعها.



(الأوله بلدى) فريق غنائى وُلد من رحم ثورة يناير ، كمحاولة للمساهمة فى التوعية الاجتماعية والارتقاء بالذوق العام، من خلال الاهتمام بتراث الراحل العظيم الشيخ إمام عيسى، وتقديمه بجودة فنية تليق بجمال ألحانه، وبجودة وأهمية كلمات الشعراء الذين غنّى لهم.



