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ثقافة

الأولة بلدى فى ساقية الصاوى.. الاثنين

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 02:44 ص
صدى البلد
طارق موسى
يقدم مسرح ساقية عبد المنعم الصاوى حفلًا لفريق "الأولة بلدى" يوم الاثنين 3 من ديسمبر بقاعة النهر الساعة الثامنة مساءً، يسعى الفريق لتقديم أغنيات الشيخ إمام المعروفة فى محاولة منهم لتخليد أعماله الفريدة من نوعها.

(الأوله بلدى) فريق غنائى وُلد من رحم ثورة يناير ، كمحاولة للمساهمة فى التوعية الاجتماعية والارتقاء بالذوق العام، من خلال الاهتمام بتراث الراحل العظيم الشيخ إمام عيسى، وتقديمه بجودة فنية تليق بجمال ألحانه، وبجودة وأهمية كلمات الشعراء الذين غنّى لهم.

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