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أخبار العالم

100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس

السبت 01/ديسمبر/2018 - 10:21 م
د احتجاجات السترات
د احتجاجات السترات الصفراء فرنسا
أحمد شريف
حرائق وأدخنة متصاعدة، شكلتها حالة من الفوضى ضربت أنحاء باريس، قادها متظاهرو “السترات الصفراء”، كما اطلقوا على أنفسهم منذ بدء الاحتجاجات الشعبية، التي اندلعت منذ ما يزيد على أسبوع.

واجهت الشرطة الفرنسية المحتاجين الذين تزداد أعدادهم بشكل كثيف، بخراطيم المياه، وقنابل الغاز، وموجة من الاعتقالات التي وصلت إلى 250 معتقل منذ بدء التظاهرات العارمة، في حين واجه المتظاهرون قوات الأمن بحرق الأخشاب، وتدمير سيارات الشرطة في شوارع الشانزليزيه بالعاصمة الهادئة باريس، قبل أن تعمها الفوضى وضجيج المظاهرات.

فشرارة تلك التظاهرات اندلعت، بعد إعلان الحكومة الفرنسية، زيادة أسعار الوقود والنفط خلال إجراءات اقتصادية قاسية بحسب وصف المحتجين .

ومن جانبه علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال كلمة بمناسبة ختام أعمال قمة مجموعة العشرين على أعمال الشغب التي شهدتها فرنسا اليوم، خلال احتجاجات السترات الصفراء.

وأكد الرئيس الفرنسي خلال كلمته من الأرجنتين أن ما حدث لا علاقة له بالتعبير السلمي عن الغضب المشروع.

وأضاف "ماكرون" أنه لا يوجد مبرر لذلك، وتابع قائلًا: "مرتكبو هذه الأعمال لا يريدون التغيير.. لكن يريدون الفوضى.. لن أقبل أبدًا بالعنف وستتم محاسبتهم".

وقال "ماكرون": "لن أجيب عن أي أسئلة حول هذا الموضوع .. لا مبرر للهجوم على قوات الأمن وتدنيس رموزنا الوطنية"، في إشارة إلى اقتحام مبنى قوس النصر.

فيما قال وزير الداخلية الفرنسي كريستوفر كاستنر إن المشاهد التي انتشرت خلال احتجاجات السترات الصفراء، اليوم السبت، لا يمكن تحملها.

وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "الإرادة الواضحة للاعتداء على قوات الأمن ورموز البلاد هي إهانة للجمهورية".

وأعلن الوزير دعمه للمحتجين المسالمين من الموظفين، فيما أكد متحدث باسم الوزارة أن قوات الأمن يتم استهدافها من قبل "بلطجية ومخربين"، مؤكدا أن القوات تقوم الآن بعملية لاستعادة الأمن والنظام.

وصف المتحدث السترات الصفراء بالجماعات "المتناثرة" والمنظمة قائلا إنها تعمدت استهداف قوات الأمن في فرنسا.


بينما اعتقلت الشرطة الفرنسية ، اليوم، السبت، 224 متظاهرا من محتجي السترات الصفراء، بحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

وقالت وسائل إعلام محلية إن 92 شخصا أصيبوا خلال الاشتباكات العنيفة منهم 14 شخصا من أفراد الشرطة.

وذكرت الصحيفة أن عدد المتظاهرين بلغ أكثر من 75 ألف متظاهر في أنحاء فرنسا، وهو أقل بكثير من المشاركين في مظاهرات ،الأسبوع الماضي، والبالغ عددهم 282 ألف متظاهر.

وشهدت فرنسا، السبت، اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمحتجين على سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورفع أسعار الوقود وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس
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100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس

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