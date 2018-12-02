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ثقافة

الحور فى حفل إنشاد دينى بساقية الصاوى الثلاثاء

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 06:05 ص
صدى البلد
طارق موسى
تتوالى فعاليات ساقية الصاوى فى شهر ديسمبر وتستقبل الساقية حفل إنشاد دينى لفريق مكون من الفتيات فقط باسم "الحور" على مسرح الحكمة مساء الثلاثاء 4 من ديسمبر الساعة السابعة والنصف، ومن المقرر ان تقدم الفرقة مجموعة متنوعة من الابتهالات والأناشيد الدينية.

فرقة الحُور للإنشاد الدينى هى أول فرقة إنشاد دينى مكونة من البنات فقط على ساحة الإنشاد الدينى فى مصر. وحملت نعمة فتحى على عاتقها تحقيق هذا الحلم، وأنشأت الفرقة فى شهر فبراير من عام 2017، وتكون الحلم من 25 فتاة مادحة للمصطفى صلى الله عليه وسلم.
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