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مرأة

أسباب غير متوقعة لإصابتك بدوالي الساقين

السبت 01/ديسمبر/2018 - 10:00 م
صدى البلد
لمياء الياسين
تعد دوالي الساقين من أكثر الأمراض شيوعًا فهل تعانى من أعراضها المزعجة إليك أبرزها يقدمها موقع هيلث تعرفى عليها وعلى أبرز أسبابها ..

أما عن أبرز أسباب دوالي الساقين هى العامل الوراثي والتقدم في السن والوقوف والجلوس لساعات والقيام باستخدام حبوب منع الحمل لفترات طويلة وارتفاع مستوى الكوليسترول والدهون في الدم.

تعد أبرز أعراض دوالى الساقين هى حدوث تشوه وألم في الساق والشعور بحكة في منطقة الكاحل مع شد عضلي متكرر بعضلات الساق..

ويمكن الوقاية من الإصابة بدوالي الساقين من إتباع نظام غذائى صحي و تناول أطعمة تحتوي على الكربوهيدرات والبروتين والتى لها دور كبير في حماية الأوردة، تقوية الشرايين والأوعية الدموية وتجنب ارتداء الملابس الضيقة حتى لا تضغط على الساقين
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