ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

حكم كشف وجه الميت أثناء الدفن

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 07:11 ص
صدى البلد
محمود ضاحي
ورد سؤال للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية من سائل يقول: ما هي الطريقة الصحيحة لتوجيه الميت داخل القبر؟ وما حكم كشف وجه الميت عند الدفن.

أجاب الدكتور شوقي علام، أن المأثور في كيفية دَفن الميت أنه بعد دخوله القبرَ يجب أن يُوَجَّه وَجهُهُ وصدرهُ وبطنهُ إلى القِبلة، ويُوضَع على شِقِّهِ الأيمن استِحبابًا، والأصل أن يُغطَّى وجه الميت عند دفنه، واستحبَّ بعض السلف وجماعة من الفقهاء كشفَ خدِّ الميت الأيمن وإفضاءَه إلى الأرض؛ مبالغةً في الاستكانة والخضوع، وإظهارًا للاحتياج والتذلل، مما هو أليق بالعبد الضعيف في هذا الموضع.

وتابع: ينبغي مُراعاةُ أعراف الناس والأخذ بما عهدوه في دفن موتاهم مما يوافق الشريعة وينفع الميت .
loading...

ترشيحاتنا

خبير اقتصادي: قرار إلغاء آلية ضمان تحويل أموال المستثمرين الأجانب إيجابي

محافظ الدقهلية: نعمل على رفع مستوى الخدمات الصحية للمواطنين

جامعة بنى سويف تعقد الملتقى الأول للسلامة والصحة المهنية

ضريبة الوقود تشعل فتيل الأزمة في فرنسا.. تراجع حاد في شعبية الرئيس الفرنسي.. البطالة والفقر تتزايد.. وسياسة الحكومة نحو قضايا المناخ تغضب السترات الصفراء

برلماني إيطالي: رئيس النواب أخطأ بقطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر

علي جمعة: العقل المسلم له 30 مكونا .. تقديم اليسر على العسر مبدأ قرآني في مواجهة المشاكل.. ولا يوجد حكما فقهيا معتمدا شاذا

بوتين يهاجم تركيا بسبب دولة عربية

ترامب: علاقتي بزعيم كوريا الشمالية طيبة وسألتقيه قريبا

اليوم.. أولى جلسات محاكمة المدرس المتهم بالإساءة إلى تلميذة دمياط

اليوم..الأهلي يعود للتدريبات استعدادًا للجونة

علاء علي: تنازلت عن مستحقاتي في الزمالك من أجل الرحيل

الكشف عن وصفة غريبة للقضاء على الصلع

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس

السعودية تشهد أول قداس علي أرضها في التاريخ..صور

عمرو دياب ينقذ معجبًا من بطش البودي جارد.. صور

الغوغاء يحرقون أشهر متاحف باريس.. صور

سفارة رومانيا تنظم حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني .. صور

فيديو

تركي ال الشيخ: أنا محب للأهلي.. وغير راض عن وضعه الحالي.. فيديو
فيديوجراف| كارلوس غصن المنقذ في قفص الاتهام
تركي آل الشيخ: إيقاف رئيس الزمالك أفاد النادي الأبيض ..فيديو
تركي آل الشيخ يتحدث عن علاقته بمحمود الخطيب ..فيديو
آل الشيخ يكشف مفاجأة عن استضافة مصر أمم أفريقيا 2019 .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟