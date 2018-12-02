حكم كشف وجه الميت أثناء الدفن

ورد سؤال للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية من سائل يقول: ما هي الطريقة الصحيحة لتوجيه الميت داخل القبر؟ وما حكم كشف وجه الميت عند الدفن.



أجاب الدكتور شوقي علام، أن المأثور في كيفية دَفن الميت أنه بعد دخوله القبرَ يجب أن يُوَجَّه وَجهُهُ وصدرهُ وبطنهُ إلى القِبلة، ويُوضَع على شِقِّهِ الأيمن استِحبابًا، والأصل أن يُغطَّى وجه الميت عند دفنه، واستحبَّ بعض السلف وجماعة من الفقهاء كشفَ خدِّ الميت الأيمن وإفضاءَه إلى الأرض؛ مبالغةً في الاستكانة والخضوع، وإظهارًا للاحتياج والتذلل، مما هو أليق بالعبد الضعيف في هذا الموضع.



وتابع: ينبغي مُراعاةُ أعراف الناس والأخذ بما عهدوه في دفن موتاهم مما يوافق الشريعة وينفع الميت .

