الحركة الوطنية المصرية: الإمارات تبقى دائماً في المقدمة

بعث اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، برقية تهنئة الي شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والى قيادتها الرشيدة بمناسبة العيد الوطني الـ 47، مشيدًا بالعلاقات الوطيدة بين الدولتين مصر والإمارات حكومة وشعبا مثمنًا المواقف التاريخية لآل زايد أصحاب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي والشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء وحاكم إمارة دبي واصفًا ما يقدمونه من عطاء وعمل للأمة العربية بأنه يؤكد إخلاصهم ووفائهم لقضايا المنطقة، مشيرًا إلى أننا في تلك الأيام الطيبة نتذكرهم ونتذكر بكل الخير والوفاء الأب المؤسس حكيم العرب الشيخ زايد آل نهيان طيب الله ثراه .





وأضاف رئيس الحركة الوطنية المصرية: "إننا كل عام وفي نفس التاريخ الثاني من شهر ديسمبر ننظر الى دولة الامارات نظرة جديدة مختلفة عن العام الذي قبله لأنها تحقق قفزات واثبة نحو عالم أفضل حتى أصبحت محط أنظار الدنيا بأثرها وموضع تقدير واحترام في كل المحافل، وكل ذاك يتحقق بفضل قيادات واعية رشيدة سارت علي نهج الأب المؤسس ورسخت روح التسامح والتآخي ليكون هو جوهر ومصدر قوتها وتماسك مجتمعها وارتقاء مكانتها دوليًا ومحليًا.





وأضاف اللواء رؤوف السيد: لا يمكن أن ننسى أو ننكر دور الشعب الإماراتي وما يتمتع به من وعي وذكاء وإخلاص وتفاني في العمل والعطاء حتي تحقق هذا النجاح والتفوق غير المسبوق فلا ترى منهم الا دماثة الخلق وروح الضيافة والأصالة وتقبلهم للآخرين بتواضع وحنو حتى باتوا نموذجًا فريدًا متفردًا في التعايش والسلام والوئام على المستوى العالمي.





واختتم رئيس الحركة الوطنية المصرية قائلًا كل عام وشعب الامارات وأبناء واحفاد حكيم العرب بخير وامن وسلام.





من جانبه قال خالد العوامي المتحدث الرسمي باسم حزب الحركة الوطنية المصرية ان العيد الوطني الـ 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة هو ايضًا عيد لكل المصريين نظرًا لما بين الشعبين من روابط وشيجة ووثيقة مشيرًا الى ان ما بيننا وبينهم إرث طويل من المحبة والصداقة والإخوة منذ أيّام الحاضر الغائب الشيخ زايد آل نهيان مؤسس الدولة طيب الله ثراه والذي وضع بذور الحب والإخاء بين البلدين فنمت وترعرعت وأثمرت روابط لا يمكن أبدًا أن تنفك.



