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محافظات

إنشاء تجمع سكني جديد بمركز بئر العبد بالجهود الذاتية

السبت 01/ديسمبر/2018 - 09:52 م
محافظة شمال سيناء
محافظة شمال سيناء
احمد صالح
قال ابراهيم ابو عليان شيخ التجمع السكني بمنطقة العلاوين بقرية السادات بمركز بئر العبد شمال سيناء والذي يضم الأسر التي انتقلت من جنوب رفح سيناء لإقامة بدائرة مركز بئر العبد، إن المئات شاركوا من أبناء القبائل في افتتاح التجمع في مقدمة المشاركين النائب سلامة الرقيعى عضو مجلس النواب.

وأكد أن التجمع مكون من 50 منزلا  حيث تم الانتهاء من تشطيب 22 منها بالجهود الذاتية علي نفقة الاسر المنقولة من قري رفح وأقاموا بيوت مؤقتة لهم لحين تطهير مناطقهم من الإرهاب .

واضاف ان اقامة التجمع تم بالتنسيق مع الجهات الحكومية حتى يتم توصيل الخدمات والبنية الأساسية وجاري استكمال باقي المنازل ، مشيرا الي ان يجري التنسيق مع رئيس مدينة بئر العبد لاستكمال المرافق والبنية الأساسية لتشجيع الأسر علي الاقامة في المنطقة.
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