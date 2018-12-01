توفيق عكاشة ينصح الشباب بالعمل مثل أجدادهم الفراعنة

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن جماهير "الكنبة" السلبية التي لا تتفاعل مع الأحداث الجارية، هي القوة الضاربة لكل بناء أو عمل وطني، نظرا لصمتهم وعدم مشاركتهم في أي من الأحداث سواء قولا أو فعلا.



وأوضح عكاشة خلال تقديمة برنامج "مصر اليوم" المذاع علي فضائية الحياة، أن جمهور الكنبة قد تفاعل مسبقا مع أحداث الوطن حين طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعم في بناء فرع جديد لقاء السويس حيث تم جمع أكثر من 63 مليار جنية تفاعلا مع كلمات الرئيس.



وتابع، أن الدولة المصرية هي الامبراطورية الوحيدة في العالم التي لم تغيب عنها الشمس، نظرا لقوة المصريين وقدرتهم الدائمة علي الصمود علي مر العصور، وقد وصلوا بعلومهم لأسرار لم تعرفها البشرية حتي اليوم.



وأشار الإعلامي، إلي أن المصريين القدماء لم يمتكلوا 3 عيون أو أربعة أنوف حتي يكونوا أفضل من الجماهير المصرية الحالية، التي لا تنتج أو تتفاعل ولو بمقدار بسيط مقارنة مع السابقين.