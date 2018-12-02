استخدام التوك توك في قرى بئر العبد.. أفضل وسائل المواصلات في تقصير المسافات.. الترخيص يشمل المركبات التي تنطبق عليها الشروط والضوابط

استخدام التوك توك في قرى بئر العبد:

- ممنوع استخدام التوك توك في باقي مدن وقرى شمال سيناء

- المركبة تعتبر من أفضل وسائل المواصلات في تقصير المسافات

- الترخيص يشمل المركبات التي تنطبق عليها الشروط والضوابط





يعتبر استخدام مركبة التوك توك في مركز بئر العبد دونا عن مستوي مراكز محافظة شمال سيناء ذات أهمية قصوى بالنسبة لاستخدام المواطنين له، كما يتم منع استخدامه في المدينة نفسها خشية تعرض ركابها الي أضرار الحوادث علي الطريق الدولي السريع بئر العبد القنطرة شرق.



قال مسئول بمركز بئر العبد إن المدينة مسجل بها نحو 641 توك توك مرخصا، إضافة إلى عدد آخر بدون ترخيص، مشيرًا إلى أنه لا يمكن السيطرة عليها إلا بالترخيص، ومنعها بشكل كامل هو أمر صعب ويؤدي إلى قطع أرزاق آلاف المواطنين، فضلًا عن أهميته في المناطق الضيقة التي لا يمكن دخولها بالسيارات.



أكد مصدر أمني، رفض ذكر اسمه، أن التوك توك من المركبات السريعة التي ينطبق عليها قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، الذي حدد طرق السير الخاصة بها ووضع شروطا لقائده وآلية لترخيصه، حتى لا يسير بعشوائية في الشوارع العامة بجميع المحافظات، محدثًا فوضى في الطرق والميادين.



قال المواطن سالم نصر، سائق توك توك، إنه يدفع سنويًا نحو ألفي جنيه شاملة الضريبة وترخيص من المرور والتأمينات، وهو ما يمثل عبئًا على صاحب التوك توك الذي يدفع كل هذه المبالغ، إلى جانب راتب للسائق وقيمة البنزين والإصلاحات والصيانة اليومية، وما يتبقى يوميا لصاحبه يكاد يوفي ببعض الالتزامات الأسرية اليومية.



أكد المواطن سليمان أحمد، أن التوك توك أصبح ضرورة ملحة بالنسبة للمواطنين في مركز ومدينة بئر العبد، لكونه الوسيلة الافضل والارخص بالنسبة للاسرة في الوقت الذي لايوجد بديل للمركبة في قري المركز.



قال المواطن سلامه احمد من بئر العبد ان مركبة التوك توك أصبحت وسيلة المواصلات الأفضل مقارنة بتعريفة الركوب التي تناسب الجميع، ولا يمكن الاستغناء عنها ويستخدمها المواطن عدة مرات يوميًا، من بيته لعمله والعكس ولتوصيل الأطفال للحضانة والمدارس وللتسوق وتعبئة أنابيب البوتاجاز.



قال نصار عيد سالم من قرية رابعة انه يقوم باستدعاء التوك توك بالتليفون عند حاجة الأسرة للوصول الي الاسواق او زيارة احد الاقارب ، ليقضي لها متطلبات المنزل، وكذلك التنقلات داخل المدينة، بعيدًا عن استغلال السيارات.



وقال سالم محمد، إن التوك توك يعمل على تقصير المسافات ، مضيفا أن التوك توك يعتبر من ارخص الاسعار مقارنة بباقي المواصلات ، حيث تصل تعريفة الركوب نحو 5 جنيها وهي مناسبة في متناول جميع الأسر في القرى التابعة لمركز بئر العبد.



قال يوسف نافل، شاب من أبناء المدينة، إن وجود التوك توك كوسيلة مواصلات أسهل بكثير من أي مواصلة، حيث وفر الوقت والجهد على المواطنين،وأكد أن "عدد المركبات الموجودة مناسبة لخدمة أبناء بئر العبد التي تضم نحو 30 ألف نسمة، ولن تكون هناك حاجة إلى شراء المزيد".



قرر المجلس التنفيذي لمحافظة شمال سيناء، برئاسة اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، المحافظ، منع سير مركبات الـ«توك توك»، بالشوارع الرئيسية لمدينة بئر العبد؛ وكذلك على الطريق الدولي الرئيسي "العريش- بئر العبد- القنطرة"؛ حفاظا على حياة المواطنين.



وأعطى المحافظ تعليماته للعميد إيهاب فرغلي رئيس مدينة بئر العبد، بالتنسيق مع إدارة المرور؛ لترخيص المركبات المستوفية للشروط؛ للعمل داخل القري التابعة لمركز بئر العبد وخدمة المواطنين كـ"بديل" للنقل الداخلي في القرى.