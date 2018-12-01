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أستاذ العلاقات الدولية:الرئيس الفرنسي سيتراجع لإنهاء تلك الأزمة

السبت 01/ديسمبر/2018 - 09:52 م
الرئيس الفرنسي ماكرون
الرئيس الفرنسي ماكرون
حسام الحارتي
قال الدكتور خطار أبو دياب ، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس ، إن العنف في فرنسا ليس بجديد ، ولكن تعد هي المرة الأولى في تاريخ فرنسا التي تتصاعد الأحداث فيها بتلك الصورة.

وأضاف في" تصريحات تليفزيونية "، أن ارتداء السترات الصفراء إجباري داخل الدولة الفرنسية، من أجل الحفاظ على المواطنين ، والتعبير عن غضبهم الشديد.

وواضح أن الرئيس ماكرون سيتراجع تدريجيا لإنهاء الفوضى التي تسود شوارع العاصمة، والقضاء على تلك الأزمات.
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