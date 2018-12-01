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برلمان

أمين محافظين الجيزة: استهدفنا الشباب خلال تشكيل الأمانات والوحدات

السبت 01/ديسمبر/2018 - 09:54 م
حزب المحافظين بالجيزة
حزب المحافظين بالجيزة
معتز الخصوصي
قال خالد خطاب، أمين حزب المحافظين بالجيزة، إنه تم التحرك لاستكمال الأمانات المختلفة والوحدات الحزبية بالمحافظة، بعد تشكيل الأمانة الجديدة، مشيرا إلي أنه تم مراعاة استهداف الشباب ضمن التشكيلات المختلفة.

وأوضح خطاب، خلال كلمته باللقاء الذي عقد بمقر الحزب مع المهندس أكمل قرطام، رئيس الحزب، أن الأمانة قامت خلال الفترة الحالية منذ تشكيلها وحتى الآن بعدد من الفعاليات والأنشطة بهدف التواصل مع المواطنين بشكل أكبر، مضيفا أنه يجري إعداد عدد من الفعاليات تقوم بها الأمانة خلال الشهر الجاري.

وأضاف خطاب، أنه هناك رؤية لأمانة الحزب يتم إعدادها لتنفيذها مع بداية العام الجديد، منها تنظيم دورات تثقيفية وفنية وملتقيات لتوظيف الشباب والمساهمة في القضاء على البطالة بالمحافظة، وتجهيز عدد من الشباب لانتخابات المحليات المقبلة بالمحافظة واختيار أكفأ العناصر والدفع بها.

شارك في اللقاء، المهندس عمرو الشريف، نائب رئيس الحزب لشؤون التنظيم، ومحمد خطاب نائب الحزب للشئون الدستورية والتشريعية، شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال المركزية، ورشا عمر رئيس لجنة التواصل الجماهيري، وكريم عبد العاطي، رئيس لجنة العضوية، وعبود خضر، أمين مساعد الجيزة، وحازم أمين، أمين حي العجوزة.
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