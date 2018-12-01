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برلمان

برلماني يشيد بجهود المالية وتشديدها للعقوبات على المخالفات الجمركية

السبت 01/ديسمبر/2018 - 11:52 م
صدى البلد
القسم السياسي
قال النائب سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة لرفع أداء وكفاءة الجمارك، وذلك حماية للصناعة المحلية في مصر والحفاظ على الإيرادات الجمركية.

وأكد "البطيخي" في تصريحات لـ"صدي البلد" علي أهمية خطوات وزارة المالية وتشديدها للعقوبات على المخالفات الجمركية، مشيرا إلى أهمية الإيرادات وحصيلة الجمارك التي لها دور في دعم الإقتصاد.

وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى خطورة التهريب الجمركي على الصناعة في مصر، ودخول بضائع غير جيدة، مؤكدا علي أهمية إجراء التسهيلات للمتعاملين مع الجمارك المصرية وسرعتها لعدم إهدار الوقت والجهد وذلك لجذب المستثمرين وتنمية الصادرات.

وكانت وزارة المالية، قد كشفت عن ثلاثة محاور رئيسية للقضاء على التهريب الكلى وسد المنافذ لحماية المنتج الوطني والمستهلك وتضمنت، أولا مشروع قانون الجمارك الجديد تشديد العقوبات على المخالفة الجمركية لتصل إلى 30 ألف جنيه فى بعض الحالات، وتغليظ العقوبات على بعض المخالفات كما فى حالة تقديم بيانات غير صحيحة عن صنف البضائع ومنشأها لتصبح الغرامة 100% من الضريبة الجمركية بدلا من 25%، تغليظ عقوبة التعويض فى جريمة التهريب الجمركى بحيث أصبحت تعادل مثلي الضريبة الجمركية.

وأشارت المالية الى المحور الثاني وهو التكنولوجي من خلال ربط مصلحة الجمارك جميع المنافذ والعمل على رفع كفاءة شبكة المعلومات بها، ثالثا استخدام أجهزة الكشف بالأشعة فى المنافذ الجمركية، إذ تم تطوير منظومة أجهزة الفحص بالأشعة بما يساعد على اكتشاف عمليات التهريب للبضائع.
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