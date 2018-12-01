تعرف على نصيحة توفيق عكاشة لسكان المناطق الريفية في مصر

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن حكومات الدول المتقدمة في أوروبا، والولايات المتحدة، واليابان، تقوم علي توفير الخدمات للشعب، ويستوجب علي الشعب استغلال تلك الخدمات للإنتاج والتعمير.





وأوضح "عكاشة" خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم" المذاع علي فضائية الحياة، أن 85% من الشعب المصري ينتمي لجمهور الكنبة ويعيش بمختلف المحافظات والمناطق الريفية والمدن، يجيب أن يفكروا بالإنتاج المناسب لبيئتهم.





وتابع، أن سكان الريف المصري يجب عليهم التركيز في زيادة الإنتاج الحيواني بالإضافة للصناعات الصغيرة القائمة علي الزراعة والإنتاج الحيواني.



