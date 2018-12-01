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تعرف على نصيحة توفيق عكاشة لسكان المناطق الريفية في مصر

السبت 01/ديسمبر/2018 - 10:04 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن حكومات الدول المتقدمة في أوروبا، والولايات المتحدة، واليابان، تقوم علي توفير الخدمات للشعب، ويستوجب علي الشعب استغلال تلك الخدمات للإنتاج والتعمير.

وأوضح "عكاشة" خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم" المذاع علي فضائية الحياة، أن 85% من الشعب المصري ينتمي لجمهور الكنبة ويعيش بمختلف المحافظات والمناطق الريفية والمدن، يجيب أن يفكروا بالإنتاج المناسب لبيئتهم.

وتابع، أن سكان الريف المصري يجب عليهم التركيز في زيادة الإنتاج الحيواني بالإضافة للصناعات الصغيرة القائمة علي الزراعة والإنتاج الحيواني.

وأشار الإعلامي، إلي أن تفاعل جمهور الكنبة مع خطة التنمية بجانب دور الإعلام في التنمية البشرية للنهوض بمصر وإقامة دولة اقتصادية كبري.
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