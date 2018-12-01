محمد رمضان يوجه رسالة إلى الجمهور عبر تويتر

نشر الفنان محمد رمضان صورا له عبر حسابه الشخصى عبر موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.



وكتب "رمضان" على الصورة قائلا: " لاتتوقف عن الثقة في الله لأن المعجزات تحدث كل يوم، ثقة في الله نجاح".



الجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد رمضان السينمائية فيلم "الديزل"، الذي طرح في موسم عيد الفطر الماضي وشارك في بطولته هنا شيحة وياسمين صبري.

