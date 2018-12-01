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الهيئة العربية للتصنيع: لدينا تجارب ناجحة في صناعة الطائرات

السبت 01/ديسمبر/2018 - 10:02 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع؛ إن زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، تؤكد قوة وعمق العلاقات المصرية السعودية؛ منوهًا إلى أن أمن الخليج أمن قومي لمصر وهناك روابط شعبية بين المصريين والسعوديين.

واكد التراس؛ خلال حواره لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى؛ أن الهيئة أنشأت لمد القوات المسلحة المصرية والعربية بالاحتياجات العسكرية المطلوبة؛ منوهًا إلى أن الهيئة لديها 13 مصنعًا لتلبية احتياجات القوات المسلحة المصرية.

وأشار التراس؛ إلى أن الهيئة العربية للتصنيع جهة مستقلة لها قوانينها ولوائحها الخاصة؛ لافتا  إلى أن الهيئة العربية للتصنيع تشرف عليها لجنة يترأسها رئيس الجمهورية.

واستطرد التراس؛ الهيئة العربية للتصنيع تعمل على توفير انظمة التسليح المختلفة للقوات المسلحة؛ مرددًا: «لدينا تجارب ناجحة في صناعة الطائرات منها k8».
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