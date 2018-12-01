جماهير جالطة سراي توجه رسالة رعب لـ بشكتاش قبل اللقاء المرتقب.. فيديو

يستعد فريق جالطة سراي التركي لمواجهة منافسه بشكتاش في لقاء القمة المرتقبة في الدوري التركي، في المباراة المقرر اقامتها غدا الأحد في تمام الساعة السابعة على ملعب استاد فودافون أرينا ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري التركي.



وقامت جماهير فريق جالطة سراي بإشعال الشماريخ والألعاب النارية بشكل كبير خلال تدريب الفريق الأخير قبل مواجهة الغد، وحرص اللاعبون على تحية الجماهير.



وكتبت الصفحة الرسمية لنادى جالطة سراي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" على الأمر: "هذا هو الأفضل حتى نفعل ما هو أفضل".