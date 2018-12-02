النيابة: إخلاء سبيل ضابط شرطة بالأموال العامة بعد مقتل سائق.. وحبس 3 متهمين بالاعتداء عليه أمام منزله بمنطقة المقطم

التحريات:

السائق استعان بمجموعة من البلطجية حاملين الأسلحة البيضاء وتعدوا على الضابط بالضرب

طلقة طائشة تخرج من من سلاح المجنى عليه استقرت بجسد القتيل





أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار مصطفى بركات، وإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة بإخلاء سبيل ضابط شرطة بالاموال العامة وأمرت النيابة بحبس 3 أشخاص متهمين بالاعتداء عليه أمام منزله بمنطقة المقطم، كما أمرت النيابة، بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح جريمة القتل التي شهدها حي المقطم بعد أن قام ضابط شرطة بقتل سائق بالرصاص بعد تجمهر بلطجية والتعدي عليه بالضرب بـ" شوم" وأسلحة بيضاء.كان رجال أمن القاهرة ألقى القبض على ضابط شرطة لاتهامه بإطلاق الرصاص على سائق أرداه قتيلا بعد أن تجمع أعوانه من الجيران على الضابط بسبب الخلاف على ركن السيارة، وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن الفاهرة بعرض الضابط على النيابة للتحقيق.كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 3 بلطجية وبحوزتهم شوم وأسلحة بيضاء اعتدوا بها على الضابط.وعلي الفور انتقل فريق من نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية برئاسة مصطفى بركات وإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة، إلى مسرح جريمة القتل، حيث قام الضابط و٣ من الطرف الثاني بتمثيل كيفية ارتكاب الجريمة وسط حراسة امنية مشددة وتم التحفظ على فوارغ الطلقات.وأمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، وبدأت علي الفور في الاستماع لأقوال شهود العيان حول الواقعة للوقوف على ملابسات حدوثها وكذلك الطرف المتسبب فيها.كذلك تقوم النيابة بمناظرة جثمان المجنى عليه قبل ارساله لمشرحة زينهم لتشريحه لمعرفة اسباب الوفاة.وكان قسم شرطة المقطم قد تلقى بلاغا بنشوب مشاجرة بين ضابط بمباحث الأموال العامة وسائق للخلاف على ركنة سيارة على اثرها استعان السائق بمجموعة من البلطجية حاملين الشوم والأسلحة البيضاء وتعدوا على الضابط بالضرب مما اضطره لإخراج سلاحه الميرى وأطلق الرصاص فى الهواء لتخويفهم إلا أنهم انهالوا عليه بالضرب بالشوم.وبسبب تكتل البلطجية علي الضابط خرجت طلقة من سلاح الضابط استقرت فى جسد السائق ليسقط قتيلا قبل وصوله الى المستشفى على الفور انتقل رجال الأمن وتمكنوا من اصطحاب الضابط والطرف الثاني أعوان السائق إلى ديوان القسم وجار عرضهم على النيابة للتحقيق.