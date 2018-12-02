برلماني: لا داعي لتشكيل لجنة لتفعيل الحوافز الاستثمارية

أكد النائب عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ، أنه لا داعي من تشكيل لجنة تفعيل الحوافز الاستثمارية ،موضحة أن هذا دور وزارة الاستثمار ومكاتبها في طرح هذه الحوافز وتفعيلها.



وأضاف الجوهري في تصريحات لـ "صدي البلد" أن الغرض الوحيد من تشكيل هذه اللجنة هو تسليط الضوء على الحوافز الاستثمارية ، مشيرا إلى أن هذه الحوافز موجودة بالفعل في قانون الاستثمار واللائحة التنفيذية .



وفي سياق آخر طالب عضو لجنة الشئون الاقتصادية بضرورة الاهتمام بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدًا على أنها تعد الظاهرة الأكثر قوة وفاعلية في النمو الاقتصادي للدولة .



كانت قد أصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى قرار بتشكيل لجنة لتفعيل حوافز الاستثمار بالتعاون مع 11 وزارة وتختص اللجنة بدراسة جميع القرارات المطلوب استصدارها بشأن الحوافز الاستثمارية والتواصل مع الجهات والهيئات المعنية اللجنة باستحداث انشطة استثمارية جديدة تتمتع بالحوافز الخاصة المقررة بقانون الاستثمار واقتراح استحداث حوافز غير ضريبية.