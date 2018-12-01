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اقتصاد

المركزي: ارتفاع ودائع البنوك لـ3.644 تريليون جنيه في سبتمبر الماضي

السبت 01/ديسمبر/2018 - 10:10 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
ارتفع إجمالي ودائع البنوك إلي 3.644 تريليون جنيه في سبتمبر الماضي مقابل 3.61 تريليونا في اغسطس السابق له بفارق34 مليار جنيه، ومقارنة بـ3.6 تريليون جنيه في يوليو 2018 بزيادة بلغت 44 مليار جنيه

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم الودائع الحكومية بالعملتين المحلية والأجنبية بلغت 521.98 مليار جنيه في سبتمبر الماضي مقابل 523.31 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام ومقارنة بـ538.41 مليار جنيه خلال يوليو السابق لهما

ووصلت أرصدة الودائع غير الحكومية لـ 3.122 تريليون جنيه مقابل 3.1تريليون جنيه في أغسطس 2018 مقارنة بـ 3.05 تريليون جنيه في يوليو السابق لهما
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