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ماكرون يتوعد متظاهري السترات الصفراء.. واجتماع وزارى طارئ.. فيديو

السبت 01/ديسمبر/2018 - 10:11 م
الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
محمد القاضي
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن ما حدث في باريس لا علاقة له بالتعبير السلمي لغضب مشروع.

وأضاف "ماكرون"، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه لا يمكن لأي قضية أن تستخدم للهجوم علي قوات حفظ النظام، ويتم نهب المحال التجارية وحرق المباني الرسمية، وتهديد الصحفيين.

وأشار إلي أن الجناة المسئولين عن أعمال العنف لا يرديون أي تغيير ولا تحسين، لكنه يريدون الفوضي، مؤكدا أنهم بذلك لا يدافعوان عن القضية التي يتظاهرون بسببها ولكنهم يتلاعبون بهم.

وأكد أنه سوف يتم تحديد الجناة والمتسببين في أعمال الشغب، وسوف يتم تحميلهم المسئولية وتقديمهم للعدالة، لافتا إلي أنه سوف يدعوا إلي اجتماع بحضور، رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، وكآفة المصالح المختصة.

وتابع: «أنا دائما وأبدا أحترم كل الاحتجاجات واستمع إلي كل المعارضات، ولكن لن أقبل أبدا العنف».
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