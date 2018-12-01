مساعد وزير الخارجية الأسبق: أوروبا تعاني معدلات بطالة عالية

علق السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على المظاهرات العنيفة التى تشهدها فرنسا عقب رفع أسعار المحروقات، قائلًا: "حدوث أي قلائل في أوروبا أمر مزعج لمصر، خاصة أن أوروبا الشريك الأول لمصر في المجال الاقتصادي وأي مشاكل به يضر بمصر، متمنيًا انتهاء الأزمة في أسرع وقت ".





وقال في تصريحات هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور" ، أن أوروبا قارة تنقرض ما لم تكن هناك هجرة إليها، خاصة أن المدارس تغلق في هذه الدول لعدم وجود سكان، وبعض المدارس عدد المدرسين بها أكثر من الطلاب.





وأضاف أن نسبة البطالة في بعض الدول الأوربية تماثل نسبة الوجود الأجنبي، بالإضافة إلى أن الأجانب يقبلون بفرص عمل بأجر لن يقبله الفرنسيون، معلقاً "المهاجرين مش الأزمة في الدولة".



