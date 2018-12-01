ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

مساعد وزير الخارجية الأسبق: أوروبا تعاني معدلات بطالة عالية

السبت 01/ديسمبر/2018 - 10:19 م
السفير جمال بيومي،
السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق
حسام الحارتي
علق السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على المظاهرات العنيفة التى تشهدها فرنسا عقب رفع أسعار المحروقات، قائلًا: "حدوث أي قلائل في أوروبا أمر مزعج لمصر، خاصة أن أوروبا الشريك الأول لمصر في المجال الاقتصادي وأي مشاكل به يضر بمصر، متمنيًا انتهاء الأزمة في أسرع وقت ".

وقال في تصريحات هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور" ، أن أوروبا قارة تنقرض ما لم تكن هناك هجرة إليها، خاصة أن المدارس تغلق في هذه الدول لعدم وجود سكان، وبعض المدارس عدد المدرسين بها أكثر من الطلاب. 

وأضاف أن نسبة البطالة في بعض الدول الأوربية تماثل نسبة الوجود الأجنبي، بالإضافة إلى أن الأجانب يقبلون بفرص عمل بأجر لن يقبله الفرنسيون، معلقاً "المهاجرين مش الأزمة في الدولة".

وأوضح أن قيام الحكومة الفرنسية برفع أسعار المحروقات خلال الفترة الحالية غير صحيح، خصوصًا في ظل اتجاه الأسعار العالمية إلى الانخفاض".
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. رضيعة معجزة ولدت قبل موعدها بـ4 شهور بحجم لوح شوكولاتة

مؤمن زكريا يشكر المدير الفني لشباب الأهلي

تعرفي على أسباب تواجد الهالات السوداء وطرق علاجها بـ 10 أكواب ماء

الحكم يحرم بتروجيت من هدف التعادل أمام الأهلي

وزيرة الصحة لمواطنة تشكو أسعار الأدوية: إحنا أحسن من اللي معندوش بلد.. فيديو

صلاح يخرج عن صمته و يكشف عن حلمه ومصيره مع ليفربول

"السترات الصفراء" تخطط للانتشار في ألمانيا وهولندا وبريطانيا بعد فرنسا وبلجيكا

كنيكرز بقرة عملاقة ذات عضلات مرعبة أذهلت العالم .. صور

أحمد مدبولي أول الراحلين عن الزمالك في الانتقالات الشتوية

ننشر أول صور للأسلحة في معرض إيديكس 2018 المقام في مصر

تفاصيل إخلاء سبيل ضابط وحبس ٣ بلطجية في إطلاق النار على سائق بالمقطم

ننشر نسب الزيادة في أسعار السيارات بعد رفع الدولار الجمركي.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس

السعودية تشهد أول قداس علي أرضها في التاريخ..صور

عمرو دياب ينقذ معجبًا من بطش البودي جارد.. صور

الغوغاء يحرقون أشهر متاحف باريس.. صور

سفارة رومانيا تنظم حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني .. صور

فيديو

موجز البلد| السيسي وصلاح ضمن الأكثر تأثيرا بأفريقيا.. ورانيا يوسف تعلق على فستانها المثير للجدل
الهيئة العربية للتصنيع: لدينا تجارب ناجحة في صناعة الطائرات
جماهير جالطة سراي توجه رسالة رعب لـ بشكتاش قبل اللقاء المرتقب.. فيديو
ملخص جولة صبحي بالمنيا.. الانتهاء من تطوير الاستاد خلال 14 شهرا وافتتاح منشآت رياضية وجلسة شبابية ..فيديو وصور
مانشستر يونايتد يتعادل مع ساوثهامتون 2-2 في الدوري الإنجليزي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟