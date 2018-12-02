موازنة البرلمان: يجب استغلال طاقات الشباب وإعطائهم فرصة في تولي القيادة

قال النائب عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن دور أئمة المساجد كبير في توعية وتوجيه الشباب وتنويرها من خلال بعث أفكار تدعو الي التسامح، وحماية عقولهم من الأفكار المتطرفة والعنف.



وأضاف الفقي في تصريحات لـ"صدي البلد" أن المساجد دورها لا يقتصر على العبادة فقط، بل تعتبر من أهم الأماكن التي قد يلجأ إليها الشباب لتعديل مسارهم، مشيرا إلى أهمية أن يكون الأئمة والدعاة علي دراية وثقافة، لأنهم يقومون بتوجيه الشباب، وتحذيرهم من اتباع الأفكار الهدامة التي تقودهم في نهاية المطاف الي الهلاك.



ولفت أمين سر لجنة الخطة والموازنة إلى أهمية دور الإعلام في إرساء المبادئ والقيم في داخلهم من جديد، ودور الجامعات التعليمية والمدارس في بناء شخصية واعية قادرة على تحقيق الفارق، موضحا أنه يجب استغلال طاقات هؤلاء الشباب وإعطائهم فرصة لتولي القيادة والاعتماد عليهم.



الجدير بالذكر ان الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد أعلن إعداد خطة لحماية الشباب من التطرف بالتعاون مع المؤسسات الدينية، مؤكدا على أهمية الرسائل التوعوية التي تبث من دور العبادة والأندية ومراكز الشباب.