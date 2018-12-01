العربية للتصنيع: مدرعة مصرية جديدة بمعرض ايديكس

قال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع؛ أن العاملين في الهيئة العربية للتصنيع مصريون، وهناك تعاون مع عدد الشركات الأجنبية؛ وسوف يتم تحويل مركز صيانة المحركات الطائرات لمركز إقليمي بالتعاون مع شركات أجنبية.



وأكد التراس؛ خلال حواره لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الهيئة العربية للتصنيع لديها الإمكانيات والخبرات التي تساهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصيانة محركات الطائرات؛ علاوة على انتاجنا المدرعات ومنها المدرعة فهد .



وتابع التراس: « نعمل على أن تكون منتجات الهيئة العربية للتصنيع منافس قوي في الأسواق العالمية؛ لأننا نطبق أعلى معايير الجودة وسيتم عرض مدرعة جديدة في معرض ايديكس».