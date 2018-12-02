جدل برلماني حول قرار تشكيل لجنة لتفعيل الحوافز.. نواب: يعطي دفعة قوية لتنمية المناطق المهملة ويوفر فرص العمل .. لا داعي منه ويعتبر تكرارًا للقانون القائم

حسن السيد: تشكيل لجنة تفعيل الحوافز الاستثمار تؤتي بالنفع على المواطنين

عمرو الجوهري: لا داعي لتشكيل لجنة لتفعيل الحوافز الاستثمارية

طلعت خليل: تشكيل لجنة تفعيل الحوافز تكرار لما جاء في قانون الاستثمار



يعتبر الاستثمار حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية باعتباره الدافع الأساسي للنمو من خلال زيادة الناتج الداخلي للدولة وتوفير مواد أولية إضافية مكملة للادخار الوطني للموارد القابلة للاستثمار في الدولة.



الأمر الذي جعل الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى تصدر قرار بتشكيل لجنة لتفعيل حوافز الاستثمار بالتعاون مع 11 وزارة وتختص اللجنة بدراسة جميع القرارات المطلوب استصدارها بشأن الحوافز الاستثمارية والتواصل مع الجهات والهيئات المعنية اللجنة باستحداث انشطة استثمارية جديدة تتمتع بالحوافز الخاصة المقررة بقانون الاستثمار واقتراح استحداث حوافز غير ضريبية ، حيث يتضمن القرار إعداد الضوابط والمعايير المحددة للمشروعات والصناعات التى تسرى عليها نص المادة 11 من قانون الاستثمار والخاصة بمنح المشروعات الاستثمارية التى تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، والذى يتضمن نسبة 50 % خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ) ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية، ونسبة 30 % خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب) ويشمل باقى أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع انشطة الاستثمار .



استطلع موقع "صدي البلد" آراء بعض النواب، حيث ايد بعضهم القرار مؤكدين أنه سيوفر فرص عمل للمواطنين واعرض الباقي، مشيرين إلى أن قانون الاستثمار نص على ذلك ولا داعي من وجود لجنة لتنفيذ هذه الحوافز .



أيد النائب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ، تشكيل لجنة لتفعيل حوافز الاستثمار، مؤكدا أنه سيؤتي بالنفع على المواطنين بتوفير فرص عمل لهم وتعطي دفعة قوية للاستثمار في المناطق الأكثر احتياجا في مصر .



وأضاف السيد لـ" صدي البلد" أنه لابد من تعاون جميع الوزارات مع وزارة الاستثمار لتعزيز تنمية المناطق الأكثر احتياجا في الدولة، موضحا أن هذه المناطق قوى عظمى لابد من استغلالها لجذب السياحة الداخلية والخارجية لها لزيادة النمو الاقتصادي للدوله المصرية .



وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن هذا القرار يعطي حافزًا كبيرًا للمستثمرين لصناعة المشاريع المختلفة التي تقوم بتنمية هذة المناطق ودعمها ، لتحقيق المنفعة العامة على المواطنين وعلى الدولة المصرية .



من جانبة أكد النائب عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه لا داعي من تشكيل لجنة تفعيل الحوافز الاستثمارية ،موضحة أن هذا دور وزارة الاستثمار ومكاتبها في طرح هذه الحوافز وتفعيلها.



وأضاف الجوهري لـ"صدي البلد" أن الغرض الوحيد من تشكيل هذه اللجنة هو تسليط الضوء على الحوافز الاستثمارية ، مشيرا إلى أن هذه الحوافز موجوده بالفعل في قانون الاستثمار واللائحة التنفيذية .



وفي سياق آخر طالب عضو لجنة الشئون الاقتصادية بضرورة الاهتمام بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدًا علي أنها تعد الظاهرة الأكثر قوة وفاعلية في النمو الاقتصادي للدولة .



فيما قال النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تشكيل لجنة تفعيل الحوافز الاستثمارية يعد تكرارًا لما جاء في قانون الاستثمار، مؤكدا على أن القانون نص على تفعيل هذه الحوافز.



وأضاف خليل أن قانون الاستثمار أوضح على وجه الدقة ثلاثة أنواع للحوافز الاستثمارية وهي عامة وخاصة وإضافية وانه أوضح اختصاصات كل منها، ومن المفترض أن إجراءات القانون تسير بشكل إيجابي في انتظار المستثمرين من داخل مصر وخارجها للاستفادة من هذه الحوافز .



وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة، أن الخريطة الاستثمارية واضحة وتم تطبيق القانون عليها ، مطالبا بوجود استثمارات مباشرة وفقا للقانون القائم الذي وضع لجذب الاستثمارات إلى مصر .