خطة البرلمان: هناك مافيا تتحكم في الجمارك.. وتحتاج إلى رقابة فعالة

قال النائب عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرارات وزارة المالية برئاسة الدكتور محمد معيط، بتشديد العقوبات علي المخالفات الجمركية والتهريب، تعتبر في غاية الأهمية مشيرا الي أنه قد طالب بها سابقا لتنفيذها



وأشار الفقي في تصريحات لـ"صدي البلد" إلي ان هناك مافيا تتحكم في الجمارك، والتي أدت الي حدوث كثير من المشاكل، ودفعت الكثير الي التهرب الجمركي والتي أدي كل ذلك في النهاية الي انخفاض الحصيلة الجمركية، مشددا علي أهمية وجود رقابة فعالة علي الجمارك ومتابعة هذا الملف بعناية.



وأشاد أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بدور الدكتور محمد معيط و بقراراته واصفا إياها بـ الجريئة والقوية، والتي تهدف الي دعم الصناعة المحلية وتشجيع المنتج المحلي.



وتابع الفقي حديثه بخصوص زيادة سعر الدولار الجمركي علي السلع الترفيهية، انها كانت أمور ترهق موازنة الدولة، كما أنها بعد ذلك القرار سيقل استيرادها.



وكانت وزارة المالية، قد كشفت عن ثلاث محاور رئيسية للقضاء على التهريب الكلى وسد المنافذ لحماية المنتج الوطني والمستهلك وتضمنت، أولا مشروع قانون الجمارك الجديد تشديد العقوبات على المخالفة الجمركية لتصل إلى 30 ألف جنيه فى بعض الحالات، وتغليظ العقوبات على بعض المخالفات كما فى حالة تقديم بيانات غير صحيحة عن صنف البضائع ومنشأها لتصبح الغرامة 100% من الضريبة الجمركية بدلا من 25%، تغليظ عقوبة التعويض فى جريمة التهريب الجمركى بحيث أصبحت تعادل مثلي الضريبة الجمركية.



وأشارت المالية الى المحور الثاني وهو التكنولوجي من خلال ربط مصلحة الجمارك جميع المنافذ والعمل على رفع كفاءة شبكة المعلومات بها، ثالثا استخدام أجهزة الكشف بالأشعة فى المنافذ الجمركية، إذ تم تطوير منظومة أجهزة الفحص بالأشعة بما يساعد على اكتشاف عمليات التهريب للبضائع

