مجموعة العشرين تدعو في بيانها الختامي لإصلاح منظمة التجارة العالمية.. التوتر بين واشنطن وبكين يخيم على القمة.. هل نجحت المنظمة في تحقيق الهدف من تأسيسها؟

- البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين يؤكد التزام الدول باتفاقية باريس للمناخ عدا واشنطن

- بلومبيرج تبرز الأهداف وراء إنشاء مجموعة العشرين ومدى نجاح القمة الأخيرة

- الحرب التجارية بين الصين وأمريكا تسيطر على القمة وتشغل المحللين





في ظل اجتماع قادة العالم لحضور الاجتماع الثاني عشر لمجموعة العشرين في مدينة بوينس آيرس الأرجنتينية، يوضح مؤسسوا الاجتماع السبب الذي دفهم للتفكير في تاسيس مجموعة العشرين منذ أواخر التسعينات.وبحسب ما ذكرته وكالة "بلومبيرج"، تأسست مجموعة العشرين في أواخر التسعينات، حين أصبح واضحا لصانعي السياسة أن المشاكل الاقتصادية لم تتوقف فقط عند الحدود الغربية، وأن الاجتماعات التقليدية مثل مجموعة السبع لم تكن مناسبة للتحديات الجديدة.وقد تم التأكيد على هذه النقطة بشكل مؤلم عند انهيار البيزو المكسيكي (عملة الميكسيك) ، والأزمة المالية الآسيوية وظهور الاقتصادات الناشئة.وقال وزير الخزانة الأمريكية لورانس سمرز خلال إدارة كلينتون: "إن مجموعة السبع التي صدقناها لم تكن مناسبة باعتبارها اللجنة القيادية الوحيدة للاقتصاد العالمي"، لذلك فقد شارك سمرز مع وزير المالية الكندي بول مارتن في عقد منتدى جديد، وهو مجموعة العشرين.وبحسب ما ذكره التقرير، فإن قمة زعماء مجموعة العشرين هذا العام قد أتت في وقت تتصارع فيه كبار الدول (الصين/أمريكا) في حرب تجارية، وستستخدم كل من الصين والولايات المتحدة هذا الحدث في السعي إلى هدنة في حربها التجارية.وعبر كل من مارتن وسمرز عن تفاؤلهما باستمرار القمة لكن رأى كلاهما أن تقدمها لن يكون سلسا، حيث قال سمرز "من الإنصاف القول إن المزيد من الناس ينظرون إلى مجموعة العشرين القادمة بتخوف أكبر من أي وقت مضى".وأشار مارتن إلى أحد اجتماعات مجموعة السبعة، حيث توجه هو وسمرز إلى غرفة منفصلة لمناقشة فكرة ان مجموعة السبعة وحدها لم تعد قادرة على التعامل مع المشكلات والصعوبات التي تواجهها الدول بطريقة مرضية، وعندما عرضا الفكرة على المجموعة، مال البعض إليها في حين ان امريكا وكندا قد وافقتا عليها بالفعل.وقال مارتن حينها " دعونا نجمع الدول التي يجب أن تشارك، أعتقد أنه يجب أن تكون 20 دولة"، وعقد رؤساء المالية لمجموعة العشرين اجتماعهم الأول عام 1999، حيث أطلقوا منتدى يركز على النمو العالمي والاقتصاد العالمي.واجتمع قادة مجموعة العشرين لأول مرة في عام 2008، في أعماق الأزمة المالية، وأكد سمرز إن الاجتماع الذي عزز إرث مجموعة العشرين، هو اجتماعها الثاني عام 2009 ف لندن، حيث أعلنت المجموعة عن تمويل جديد لصندوق النقد الدولي وقدمت تعهدا مشتركا للقيام بكل ما هو ضروري لتحفيز الانتعاش الاقتصادي.وأضاف: "لقد كان إسهاما هاما للغاية في تحقيق الاستقرار لاخطر لحظة مالية في السنوات الـ 75 الماضية"، وتابع أن لندن كانت حتى الآن أهم اجتماع، لكن هذا لا يعني أن المنظمة بحاجة إلى إحداث فارق تاريخي كل عام، إنها دائما موجودة، ويتم استدعائها وقت الأزمات، وأعتقد أن مجموعة العشرين كانت منتدى مفيدا".وقال مارتن إن مجموعة العشرين قد اجتازت اختبارًا هاما للغاية العام الماضي في هامبورج، ذلك عندما صمدت أمام الإعلان الأمريكي عن الانسحاب من اتفاقية المناخ في باريس.وجاء في البيان المشترك أن قادة مجموعة العشرين الآخرين قالوا إن اتفاق باريس لا رجعة فيه.وستعقد مجموعة العشرين في العام المقبل في اليابان، مع استضافة المملكة العربية السعودية في العام التالي. وقال سامرز إنه يتوقع أن تستمر الاجتماعات حتى مع انسحاب الولايات المتحدة من دورها التقليدي على مستوى العالم.وأشارت "بلومبيرج" إلى أن مجموعة العشرين قد عززت الشعور بالارتباط الذي ساعد على استمرار النمو العالمي.وقال مارتن إن مجموعة العشرين لا تزال ذات أهمية وفي وضع جيد يمكنها من التعامل مع مشكلات اليوم، وتابع: "تغير المناخ وتبخر المحيطات هي قضايا لا يمكن لأي بلد حلها بمفردها ولا يمكن أن تُحل إلا إذا اتحد العالم، ويجب أن تكون هناك لجنة توجيهية لإيصال العالم إلى هناك".يود مارتن أن يرى الولايات المتحدة والصين تستخدمان مجموعة العشرين للعودة من حافة الهاوية في حربها التجارية، مؤكدا "ما آمل أن يحدث هو أن تضغط جميع الدول حول الطاولة على البلدين المعنيين للتوصل إلى هدنة".وفي بيانها الختامي، دعت مجموعة العشرين إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية، وجاء في البيان الختامي للقمة، الذي نشر على الموقع الرسمي لها اليوم السبت، أن "التجارة الدولية والاستثمار أداتان مهمتان للإنتاجية والابتكار وتوفير فرص العمل والتنمية. ونعترف بالمساهمة التي قدمتها منظومة التجارة المتعددة الأطراف في هذا الصدد".وأشار البيان إلى أن "المنظومة اليوم تفشل في تحقيق أهدافها بشكل كامل وهناك مجال لتطويرها. وبالتالي نحن نؤيد ضرورة إصلاح منظمة التجارة العالمية من أجل تحسين أدائها. وسنستعرض التقدم في ذلك خلال قمتنا المقبلة".ومن بين القضايا الأخرى، تطرق البيان المكون من 31 بندا إلى قضية اللاجئين. وجاء فيه أن "تحركات كبيرة للاجئين قضية عالمية ذات عواقب إنسانية وسياسية واجتماعية واقتصادية. ونشدد على أهمية العمل المشترك للتعامل مع الأسباب الجذرية للنزوح وتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة".كما تناول البيان قضية تغير المناخ، مشيرا إلى أن الدول الموقعة على اتفاقية باريس حول المناخ أكدت التزامها بتطبيق الاتفاقية بالكامل، وشددت على ألا تراجع عن الاتفاقية.وجددت الدول العشرون في البيان الختامي على التزامها بمحاربة الفساد وإدانتها الشديدة للإرهاب بشتى أشكاله، وتعهدت بتفعيل الجهود لمنع تمويله ومكافحة تبييض الأموال.وأشار الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري خلال مؤتمر صحفي له في ختام القمة إلى أن الدول العشرين تعترف بأنه "لا يزال أمامها الكثير من التحديات".