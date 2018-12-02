فرنسا على أعتاب الربيع العربي.. وباريس تشتعل..والمظاهرات تعم أرجاء البلاد..ومحللون يستبعدون عزل ماكرون..ويؤكدون: ستنتهي بالاستجابة للمطالب

دبلوماسي: تظاهرات السترات الصفراء امتداد للبريكست البريطاني

رئيس الجالية المصرية فى فرنسا : دوي إطلاق النار يهز أرجاء باريس

فرهود: ما يحدث مؤامرة للتخريب





امتد الربيع العربي إلى عدد من دول القارة الأوربية ومنها فرنسا وبلجيكا حيث يعم بهما تظاهرات احتجاجا علي رفع أسعار الوقود والتي عرفت باسم تظاهرات السترات الصفراء ، الأمر الذي يهدد أمن وإستقرار تلك الدولة ، ولكن بعض المحللون يرون أنها تظاهرات عادية وستمر دون حدوث أي ثورات علي الرغم من حالة الفوضي والإستقرار التي تشهدها تلك الدول.





فقد أكد السفير حسين هريدي ، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن التظاهرات التي ضربت عددا من دول القارة الأوربية، ماهي إلا تعبير عن عدم الرضا الشعبي عن التغيرات الاقتصادية التي تقودها حكومات عدد من دول أوربا فيما يُعرف باسم "النيو ليبرالي"، مشيرا إلى أنه لا يمكن الجزم بأن تلك التظاهرات قد تؤول إلى ربيع جديد في القارة الأوربية مثلما حدث في عدد من دول العالم العربي.





وشدد هريدي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" على ضرورة تعامل الحكومات الأوروبية مع تلك التظاهرات بحكمة والاستجابة إلى نداءات الشعوب منعا لمزيد من الاحتقانات التي قد تهدد الأمن والسلم الأوربي، مشيرا إلى أن تلك التظاهرات هي امتداد للتظاهرات التي ضربت الدولة البريطانية بعد الإعلان عن الخروج من الاتحاد الأوروبي فيما عرف باسم تظاهرات البريكست البريطاني.





وتجدر الإشارة إلى أن حدة أحداث الشغب في شوارع باريس قد تصاعدت اليوم، حيث نشبت مواجهات عنيفة بين الشرطة الفرنسية ومتظاهري السترات الصفراء، واستخدمت الشرطة قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لمحاولة تفريق صفوف المتظاهرين، الذين يهتفون بطلب استقالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.





كما أكد محمد الحوفي رئيس الجالية المصرية بجنوب فرنسا، وعضو الاتحاد الأوروبي للمصريين بالخارج ، ان التظاهرات التي تشهدها الدولة الفرنسية هي واحدة من اقوي التظاهرات التي تشهدها البلاد في العصر الحديث ، مشيرا الي ان المظاهرات مستمرة حيث تمتلأ الشوارع بالغاز المسيل للدموع.





وأوضح الحوفي في تصريحات خاصة ل"صدي البلد من فرنسا أن دوي إطلاق النار بات يدوي أرجاء المظاهرات حيث اشعل التوتر مدينة مرسيليا التي تشهد حاليا حالة من الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الأمن التي تقوم بمحاولة تفريقهم عن طريق استخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع.





وتعليقا علي إمكانية حدوث ربيع اوربيع استبعد الحوفي حدوث اي ربيع في باريس نظرا لعدم وجود أطماع من أحد في الكرسي الي الأبد بالإضافة الي غياب فكرة التوريث التي كانت تعم البلاد العربية فيما قبل ثورات الربيع العربي ، لافتا الي ان هناك منظومة تحكم الحكم داخل الدولة الفرنسية بجانب مجموعة من اللوائح والقوانين وكل ذلك وفقا للدستور الذي يحكم البلاد علي حد تعبيره.





وقال رئيس الجالية المصرية بجنوب فرنسا " لا اعتقد ان ماكرون سيرحل علي الرغم من أنه من المتوقع تستمر تلك المظاهرات التي بدورها قد تشل حركه البلد تماما وتصيبها بالتوقف التام حتي يستجيب الرئيس الفرنسي لمطالب المتظاهرين".





وفي ذات السياق أكد صالح فرهود ، رئيس الجالية المصرية في باريس، أن ما يحدث الآن فى باريس من تظاهرات السترات الصفراء ما هو إلا مخطط من عناصر مندسة داخل الدولة الفرنسية بمساعدة رؤساء أحزاب وخاصة اليمين المتطرف العنصري الكاره للعرب والمسلمين خاصة الذى تتزعمه مارين لوبان نجلة مارى لوبان الزعيم السابق لليمين المتطرف.





وأوضح "فرهود" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد " من باريس أن تلك التظاهرات تتم بمساعدة دول أخرى مثلما حدث فى منطقة الشرق الأوسط، مشيرا الي أن كل من يقوم بتخريب الدولة الفرنسية ماهم إلا عملاء يتلقون معونات أجنبية لمزيد من هذه المظاهرات وذلك لضرب وتخريب أجمل وأكبر شارع فى العالم هو شارع الشانزليزية.





وشبّه رئيس الجالية المصرية في باريس ما يحدث الآن في العاصمة الفرنسية بما حدث في مصر من تخريبات سادت الدولة المصرية بعد 25 يناير، مبررا حالات القمع التى تقوم بها سلطات الأمن الفرنسية حيث قال "حالات القمع التى نراها هي حق مشروع للدفاع عن كيان دولة كبرى مثل فرنسا وهذا ما تفعله قوات محاربة الشغب والفساد".



