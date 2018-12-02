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اقتصاد

التخطيط: ارتفاع معدلات النمو لـ5.3% خلال الربع المالي الأول

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 01:18 ص
صدى البلد
آية الجارحي
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن معدل النمو ارتفع خلال الربع الأول من العام المالي إلي 5.3 % مدفوعا بالاستثمارات الحكومية بقيمة 72 مليار جنيه.

وذكرت " السعيد" في تصريحات صحفية، أن حجم الاستثمارات بقطاعي التعليم والصحة خلال العام المالي الجاري بلغت 22 مليار جنيه من جملة الاستثمارات الحكومية.

وأوضحت " السعيد" أن الاستثمارات الخارجية والداخلية تواجه تحديات سببها ارتفاع معدلات النمو السكاني.




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